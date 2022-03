Quan es va anunciar que, al marge dels multiuniversos de DC, hi hauria una nova pel·lícula de Batman, el primer que es podia pensar és que ja quedaven poques coses per explicar sobre el personatge. D’una banda, hi havia Ben Affleck a la saga mare, revifada per l’èxit del muntatge de Zack Snyder de Justice League; de l’altra, l’anunci que Michael Keaton reprendria el personatge a The Flash i també a la pel·lícula de Batgirl. Per acabar d’embolicar la troca, l’elecció de Robert Pattinson per interpretar Batman deixava clar que la intenció de DC era tornar als fonaments del mite i, per tant, redundar en la idea dels seus inicis.

Però una vegada vistos els tràilers i les (nombroses) declaracions del director Matt Reeves, un home d’entusiasme contagiós, queda clar quina és la nova i prometedora jugada: fer una aproximació al personatge més propera a la seva condició de detectiu emmascarat, una part essencial d’alguns dels seus millors còmics, i no tant afiliar-se al relat de superherois. Per tant, The Batman ha acabat erigint-se en un dels projectes més llaminers d’aquest principi d’any. Fa pinta que Pattinson sortirà més que airós del repte i que les seves tres hores de durada seran una visió gens convencional d’un dels mites més importants de la cultura popular de tots els temps. Al capdavall, arriba en el moment ideal i sempre que s’ha recelat tant d’una pel·lícula com aquesta el resultat torpedina totes les expectatives. A diferència de Batman Begins, que pretenia rellegir els orígens del personatge, The Batman presenta un Bruce Wayne que ja porta un temps amb una doble vida per acabar amb la corrupció a Gotham City. Però les coses es compliquen una mica més quan un enigmàtic terrorista anomenat The Riddler entra en escena i sembra el caos als carrers. Aviat queda clar que aquest nou enemic està estranyament connectat amb el passat de Wayne i molt en particular amb el seu pare, que abans de morir assassinat va provar de donar un tomb a la ciutat. En paral·lel, el protagonista coneix Selina Kyle, una dona que també se serveix d’una màscara però amb un objectiu diferent al seu. Reeves afronta aquesta relectura alternant les obligades escenes d’acció (atenció al batmòbil, més proper al de la meravellosa sèrie televisiva dels 60 que no als seus predecessors cinematogràfics) amb una atmosfera de cinema negre que els còmics ja han explorat amb èxit en nombroses ocasions. Al costat de Pattinson destaca la presència de Zoë Kravitz , Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, John Turturro i un Colin Farrell radicalment transformat per posar-se en la pell del Pingüí.