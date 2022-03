El 1994 va ser l’any que vam descobrir Toni Collette. És quan es va estrenar la magnífica La boda de Muriel de P.J. Hogan, una comèdia dramàtica gens convencional que posava el focus sobre temes i situacions que encara són molt vigents i que ja apuntava el desbordant talent d’aquesta actriu australiana.

Lluny de deixar-se encasellar, Collette no ha parat de treballar fins a convertir-se en un dels grans noms de la seva generació. Gràcies a Netflix ha aconseguit viure un segon estrellat, més enllà de la qualitat del producte. Amb la plataforma ha treballat a la interessant però desigual Wanderlust, a la magnífica Creedme i ara en un d’aquests thrillers de la plataforma que, sense ser res de l’altre món, fa que t’hi enganxis els vuit episodis. La gran Collette està esplèndida a l’hora d’aprofundir en els clarobscurs del seu personatge, però també perquè es tracta d’una intriga prou eficaç a l’hora de generar pistes falses i mitges veritats com perquè vulguis acabar-la.

Al principi, la sèrie sembla un melodrama de sobretaula sobre la relació entre una mare i una filla. Aquesta última, Andy, creeu tenir una vida la mar de monòtona. Però un bon dia, va amb la seva mare al centre comercial i allà s’hi produeix un episodi molt violent que revela una faceta de la dona que mai havia vist fins ara. És així com Andy comença a furgar en el passat de la mare i destapa una vida oculta i plena de perills.

Dirigida per Minkie Spiro (realitzadora a sèries tan recomanables com Better Call Saul, Fosse/Verdon o La conjura contra Amèrica), ¿Sabes quién es? és un exercici de suspens que sap dosificar els seus paranys, tot i que alguns són més que evidents, i sap anar prou al gra com perquè la trama no arribi a decaure mentre resol els nombrosos enigmes.