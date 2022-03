Cineclub projecta diumenge Sis dies corrents, el tercer llargmetratge de la Neus Ballús. Aquesta realitzadora s’ha erigit en un de les creadores més valuoses, audaces i personals de la brillant generació femenina que ha enriquit el cinema català en l’última dècada. L’autora vallesana torna, després de la notable El viatge de Marta, al mateix territori híbrid de la seva memorable opera prima (La plaga), tot entrecreuant novament ingredients de ficció i de documental. El film descriu les vicissituds de sis jornades laborals d’uns lampistes que treballen en una petita fontaneria, a la perifèria de Barcelona. Moha, d’origen marroquí, haurà de superar una setmana de prova (ha estat l’escollit per substituir el Pep, a punt de jubilar-se) i els prejudicis del seu cap, l’extravertit Valero. La directora vallesana construeix una vegada més una ficció molt tènue, tot partint d’uns actors professionals que s’interpreten pràcticament a ells mateixos. Sis dies corrents desvetlla les interioritats de la classe treballadora del segle XXI, però ho fa sense cap tipus de grandiloqüència dramàtica i ideològica. Ballús està als antípodes de la retòrica militant del cinema de Ken Loach i es decanta obertament per una aproximació teòricament humil i distesa, però molt més honesta i convincent que altres propostes més pretensioses, en què s’entrellacen harmònicament lleugeresa i gravetat. La cineasta catalana posseeix una qualitat excepcional per extreure de la gent del carrer (i d’uns episodis quotidians aparentment insignificants) una llibertat conceptual i una rellevància expressiva que puguin transcendir l’anècdota i siguin capaces de seduir-nos. Neus Ballús resol convincentment el seu nou (i atrevit) desafiament i converteix les petites peripècies casolanes del Moha, el Valero i el Pep, en un prodigi d’observació i d’humanitat. Sis dies corrents aspira a 9 premis Gaudí, entre els quals millor direcció i millor pel·lícula.