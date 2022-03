La nova temporada de Batecs Culturals a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona programarà tres concerts, dos per aquesta primavera i un darrer, a la tardor.

L’espectacle familiar de Dàmaris Gelabert -un fenomen d’èxit entre els més petits- obrirà el cicle el 19 de març (18 h). La programació continuarà el 2 d’abril (21 h) amb un concert a càrrec del grup lleidatà Renaldo & Clara, que presentarà L’Amor fa calor, publicat el setembre del 2020. La programació continuarà ja a la tardor amb el concert d’Obeses el 15 d’octubre (21 h) per presentar el que serà el seu sisè disc d’estudi, L’ai al cor, que la banda publicarà per «fascicles» al llarg d’aquest any i que començarà a presentar-lo en gira el 25 de març.

Les entrades dels concerts de Gelabert (12 euros) i Renaldo & Clara (18 euros, general i 15 euros, menors de 25 anys i majors de 65 anys) ja es poden adquirir al web entrades.cardonaturisme.cat i presencialment a l’oficina de turisme, de dimarts a diumenge els matins de 10 a 14 h i els divendres i dissabte també a les tardes de 16 a 19 h.