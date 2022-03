L'Escolania de Montserrat ha recuperat aquest diumenge la jornada de portes obertes per donar a conèixer el projecte educatiu a les famílies i infants interessats. Des de la irrupció de la pandèmia el 2020 no n'havien fet més. "Que un escolà et faci de guia és el millor, perquè ens explica la seva experiència", afirmava aquest matí Meritxell Cuyàs, una mare que ha vingut de Puigdàlber (Alt Penedès) amb el seu fill de sis anys i la resta de família. També els ha acompanyat el seu fill gran, que ja va ser escolanet. Les xifres de matriculacions s'estan recuperant poc a poc però encara no han arribat als 52 escolans d'abans de la pandèmia. Actualment en tenen 47 i ja n'hi ha deu més preparant-se per entrar el curs vinent.

L'Albert, de 13 anys i l'Arnau de 10 són els dos guies de la família Masdeu Cuyàs que aquest diumenge s'han inscrit a les jornades de portes obertes. Durant més de mitja hora els han portat pels diferents espais i els han explicat el seu funcionament. Ha sigut una visita molt familiar perquè l'Albert és amic del fill gran, l'Oriol, que també va ser escolà fins l'any passat. Aquest cop, però, el destinatari era el fill petit d'aquesta família de Puigdàlber, en Guiu, que té sis anys i fins als nou encara no hi pot entrar. "Encara li queda però volem que s'hi vagi familiaritzant perquè, al final, serà ell qui decidirà si vol venir", tal com ja els ha manifestat, explica a l'ACN la seva mare, Meritxell Cuyàs.

Com a professora de música, explica que l'amor a aquesta disciplina i el seu aprenentatge va ser un factor important. Ara bé, també admet que, quan van conèixer el projecte educatiu, també els va interessar que els alumnes puguin tenir experiències que no poden tenir amb un centre ordinari com ara viatjar o tenir entrevistes amb personalitats que vénen aquí", assenyala.

Un dels guies, l'Arnau, els ha explicat que està molt content de formar-se a l'Escolania. "M'agrada l'estada, cantar i la música però també perquè és com tenir 50 germans i viure aquí mola molt", ha dit.

Les matrícules es van recuperant

"Avui és un dia especial", explicava amb un somriure el pare Efrem de Montellà, que recordava que el 2020 van haver d'interrompre la jornada de portes obertes presencials per la covid-19 i no les han pogut recuperar fins avui. Les restriccions i els confinaments van fer caure el nombre de matriculacions a l'Escolania. Des d'aquest curs, però, han notat que ja s'estan recuperant poc a poc, si bé encara queden vacants. Actualment tenen 10 alumnes preparant-se per entrar el curs vinent. "És un procés de coneixença entre les famílies, l'alumne i la mateixa Escolania i dura uns mesos", afirma el pare.

Preguntat per quins són els principals requisits, detalla que tenir ganes de cantar i una bona veu però també gaudir del seu aprenentatge perquè hi dediquen tres hores diàries. El factor decisiu, segons el pare Efrem de Montellà, és que la família i el futur alumne coneguin bé el projecte i "creguin que és una cosa bona per a ell". Si bé admet que encara tenen alguna vacant, explic que els interessa que hi hagi força sol·licituds per poder fer una bona selecció i captar tot el talent. La institució assumeix el 80% del cost de l'aprenentatge i les famílies, el 20% restant. Si alguna família té dificultats, també els ajuden perquè cap nen amb aptituds en quedi fora.

El que sí que ha crescut en els últims mesos és la demanda dels concerts de l'Escolania. "Aquest 2022 ja no podem agafar cap més concert, sembla que ara s'ha de fer el que no s'ha pogut fer en dos anys i això és molt positiu", explica el màxim responsable de l'Escolania.

Funcionament de l'escola

Des del curs 2005-2006, els nous alumnes entren a l'Escolania a 4t de Primària, i algun de 5è, per facilitar la integració en el cor i la seva formació musical. L'estada a la residència de dilluns a divendres és optativa a petició dels pares i dels nois i el cap de setmana, de divendres a la tarda fins al diumenge al matí el passen a casa amb la família. Diumenge al matí, els escolans participen a la Missa Conventual del Monestir, i a la tarda, a l’ofici de Vespres amb la comunitat benedictina. Fora d’aquests dos moments, els escolans poden estar amb la família.

La jornada de portes obertes també ha inclòs un dinar i una xocolatada organitzada per les famílies dels escolans.