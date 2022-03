El cinema dins del cinema ens ha proporcionat un munt d’obres memorables: Vida en sombras, Dos semanas en otra ciudad, El desprecio... La impressionant Lux Aeterna representa la darrera perla d’un veritable subgènere que reflexiona sobre les interioritats del setè art. Competencia oficial constitueix una nova aproximació a aquest univers autoreferencial, però el seu resultat final està molt lluny dels títols esmentats. El film recull l’extravagant (i atzarós) procés de gestació d’un llargmetratge produït per un empresari multimilionari que vol netejar la seva imatge pública. Un home ambiciós que aconsegueix aplegar la directora més cridanera (Lola Cuevas), l’estrella més popular (Félix Rivero) i l’actor més prestigiós (Iván Torres). Però les personalitats (fortes i irreconciliables) dels seus dos intèrprets posaran en perill la culminació del projecte. Els seus realitzadors (Gastón Duprat i Mariano Cohn) ens havien delectat anteriorment amb comèdies tan virulentes, enginyoses i delirants com El hombre de al lado i El ciudadano ilustre. En la seva nova proposta repeteixen la mateixa fórmula, però en aquesta ocasió no acaba de reeixir. Les seves intencions són evidents: oferir una mirada sarcàstica i desmitificadora al fenomen cinematogràfic, tot disseccionant irònicament alguns dels seus estereotips més recognoscibles. La premissa és sucosa i s’aferma en algun concepte estimulant (el joc de miralls entre la realitat i la ficció, que es manté fins al final), però les dosis d’humor agut (i intel·ligent) són escasses i la caricatura més simple devora substancialment uns personatges massa elementals (la cineasta excèntrica, el famós superficial, l’intel·lectual pedant). Hi ha pocs moments vertaderament espurnejants (el ball de la sempre esplèndida Irene Escobar) en un conjunt inofensiu i decebedor.