El destí de l’Ada sembla escrit. El seu i el de tantes i tantes dones que viuen a l’Oest Llunyà el 1890. Només té 17 anys, però en aquesta edat i en aquesta època tot sembla decidit. Tot està assenyalat, guiat i compromès. L’Ada té els dies comptats per ser una esposa de manual, amb la diferència que, en el seu cas, no es tracta de casar-se per obligació: està realment enamorada i el futur està de la seva part. O això creu ella. A més, li agrada treballar com a aprenent de llevadora. Portar vides al món. Però tot es torça quan passen els mesos i l’Ada no es queda embarassada. I aquesta absència implica problemes afegits en els quals la inhumanitat imposa la seva llei: ser estèril en aquells llocs i en aquells anys equival a una sentència de mort: sota la sospita de bruixeria, només espera la forca. No hi ha més sortida per a l’Ada en aquest atzucac d’injustícia i opressió (d’ignorància i niciesa, també) que fugir.

Escapar, deixar-ho tot, emprendre una nova vida com sigui i allà on sigui. Aquells escenaris, tan familiars per a l’imaginari col·lectiu gràcies al cinema i la televisió (on la dona sempre ocupa un segon o tercer pla fins fa relativament poc en un món dominat pel masclisme) també eren propicis per buscar solucions al marge de la llei. Per exemple, unint-se a una banda de bandides. I al capdavant d’aquestes dones intrèpides hi ha un predicador d’armes / ànimes, un tal Kid que malbarata carisma, està sobrat d’ambicions i dona a la vida un toc d’ampul·lositat teatral. Incertament seductor. Els seus propòsits són, sens dubte, admirables, encara que els mitjans no sigui gaire ortodoxos: pretén construir un refugi segur per a dones marginades. Com l’Ada. Ada la proscrita. Ada la lluitadora. Ada la fugitiva. Somnis com el de Kid necessiten molta audàcia, molt de coratge, i quan es marquen com a objectiu fer realitat un pla ple de perill, l’Ada s’enfronta a un dilema que és tota una declaració de principis. O, tal vegada, de finals. La seva vida, i la de les seves companyes, és a la corda fluixa. I la decisió marcarà les seves vides. D’Anna North es coneixien dues novel·les molt ben rebudes: America Pacifica (2011) i Vida y muerte de Sophie Stark, aquesta última publicada a Alba el 2016, i de la qual només es poden escriure paraules d’elogi. Amb Proscrita, l’autora aposta per recórrer els paisatges del neowestern feminista amb una mirada original, vibrant, poderosa i combativa de plena actualitat. «Ja tenim una considerable tradició», afirma North, que es pregunta «què van deixar fora els llibres d’Història dels Estats Units que estudiàvem en el col·legi». I que es respon: «Crec que els novel·listes comencem a donar-hi respostes». Respostes que són valuoses en el seu valent enunciat, trencant tants lligams i fent caure tantes mordasses, i també en la seva suggeridora i sòlida execució literària d’estirp clàssica i, per això, moderna: un estil evocador i precís que recorda l’esperit dels grans narradors nord-americans amb una construcció de personatges veraç i equilibrada, un ritme harmoniós que enfila moments de repòs i reflexió amb uns altres d’acció i emoció, i uns diàlegs que mai sobren, que sempre aporten. I, per sobre de tot, hi ha el naixement (mai més ben dit) d’un personatge monumental, inoblidable, extraordinari de principi a fi, que va creuar les muntanyes sent esposa i vídua, mèdica i proscrita, lladre i assassina… La resta és Història. I llegenda.