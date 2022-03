Teatre Nu ha obert una convocatòria per acollir companyies o artistes a la seva residència artística ubicada al poble rural de Sant Martí de Tous. Les residències, que seran de 10 dies seguits o 10 dies repartits en dos torns entre l’1 de setembre del 2022 al 31 de gener del 2023, inclouen l’allotjament, l’ús dels espais i l’acompanyament i suport en el procés de creació. A més a més, La Casa del Teatre Nu gestionarà la programació d’assajos oberts previs a l’estrena, l’estrena a la Casa del Teatre Nu, així com la possible programació a municipis propers durant els mesos posteriors a la residència.

Teatre Nu establirà cinc criteris d’avaluació: la qualitat, originalitat i professionalitat de la proposta; la sostenibilitat i coherència del projecte; la planificació de treball prevista; les sinergies que es puguin produir amb tercers ; i l’ús de les arts escèniques com a vehicle per a la reflexió social, la formació de públics i la promoció del pensament crític de l’espectador. Maria Hervàs, cofundadora de Teatre Nu, explica que l’objectiu de la convocatòria és «col·laborar en la promoció i foment de les arts escèniques a través dels recursos i coneixements que disposem les persones que formem el col·lectiu Teatre Nu». El termini per presentar tota la documentació és el proper 4 d’abril. Poden consultar-se les bases completes a la web www.teatrenu.com/es/residencies.