Dues-centes persones van assistir ahir al migdia al concert que la compositora i cantant manresana Berta Sala i el pianista i compositor austríac Dominik Landolt van oferir al teatre Conservatori. El recital donava el tret de sortida al Cicle ¾ de música, que fins ara s’havia celebrat a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om.

El duet presentava Songs of my friend, un concert de jazz en català amb composicions pròpies en què es van poder escoltar els onze temes que formen el disc. A l’escenari van ser acompanyats per Xavi Castillo al baix i Adrià Claramunt a la bateria.

El concert va començar amb la cançó que obre el disc, Seré aquí per tu. Songs of my friend és un projecte que neix de l’amistat entre Landolt i Sala. Tots dos es van conèixer l’any 2013 als Tallers Musicals d’Avinyó. Bona part de les composicions que formen el treball els signa Dominik Landolt i d’aquí el títol del disc. «My friend és el Dominik» va explicar Berta Sala.

I després dels clàssics, moment de tornar al disc amb Que bé si poguessis ser aquí i You have de moon. El moment més íntim del concert arribaria enllaçant les balades Pur amor i Amor amb música de Dominik Landolt i lletra de Berta Sala. I per augmentar les revolucions, recta final posant ritme amb Mapamundi, escrita per la compositora manresana fa anys i que es pensava que es quedaria en un calaix. «Just la vaig escriure en una de les visites que feia el Dominik a Catalunya i va coincidir que, quan ell va tornar al seu país, la meva germana marxava d’Erasmus i de cop vaig sentir un buit molt gran». I ja per acabar: «us animeu a volar amb nosaltres?» Fly with me tancava el recital. Un bis, Res més, i signatura de discos.