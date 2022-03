El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va rebre ahir els guardonats dels XIV Premis Gaudí 2022, lliurats diumenge a la nit que van coronar Sis dies corrents, de Neus Ballús, amb cinc estatuetes i Libertad, de Clara Roqué, amb quatre. Las leyes de la frontera, rodada en gran part a Manresa, es va endur 3 dels 13 guardons als quals aspirava i el manresà Miki Esparbé tampoc no va fer bona la nominació al millor secundari per Tres. Ahir, Aragonès destava el «talent femení» i assegurava que és «essencial» implementar una política de foment del cinema per explicar el país al món «en la seva llengua». -ACN