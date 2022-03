Gairebé 300 cantaires de diverses formacions corals de gent gran de Manresa i el Bages participaran avui i demà al Canta Gran, un projecte participatiu impulsat des de l’Auditori de Barcelona. El teatre Kursaal de Manresa acull la setena edició del projecte, després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia. En aquest retorn, la vintena de corals interpretaran El cafè de la vida, una història creada per Gemma Ventura i musicada pel compositor Josep Ollé, que dignifica totes les etapes de la vida a través de la història del retrobament del Climent i la Rita, que fa més de quaranta anys que no es veuen.

Els cantaires han fet tres assajos previs per preparar uns concerts que tindran uns 150 cantaires per funció. La direcció musical de l’espectacle anirà a càrrec, avui, de Montserrat Meneses i la direcció escènica de Toni Vinyals; al piano, Marc Sumsi. Dimecres, Oriol Castenyer signarà la direcció musical i Ignasi Tomàs, l’escènica; al piano, Dani Garcia. En tots dos concerts hi haurà com a solistes Isabel Soriano i Joan Valentí, i els músics Rafel Iniesta (contrabaix) Sara Balasch (violí) Marta Urzaiz (clarinet) i Naia Membrillera (percussions). Les entrades, que tenen un preu de 8€ (per a majors de 65 anys un preu de 6€), es poden comprar a les taquilles i per internet a www.kursaal.cat. L’ús de la mascareta és obligatori durant tota la funció.