La 33a Mostra Igualada tornarà a la presencialitat amb una programació per a tots els públics i un ampli ventall de disciplines artístiques amb una mirada “oberta” i “crítica”. Del 31 de març al 3 d’abril la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics tindrà una especial atenció a les companyies catalanes i acollirà 47 companyies, 10 estrenes absolutes i més d’un centenar de funcions en 14 espais de la ciutat. Entre les companyies més destacades hi ha Nueveuno, Ultramarinos de Lucas, Zum-Zum Teatre, Leamok, Roser López Espinosa, Duo Fàcil, Farrés Brothers i Marcel Gros. Es tractaran qüestions com la natura, la família, l’amistat i la salut mental a través de teatre, música, circ, dansa, multimèdia o instal·lacions.

La imatge de la mostra d’enguany és una reivindicació a tenir una mirada de 360 graus, “oberta i crítica del món”. Segons han explicat en una nota de premsa, la programació teatral comptarà amb espectacles com ‘Univers’ d’Engruna Teatre, ‘M.A.R.E.’ de La Romancera Teatre, ‘Bajau’ de Ponten Pie, ‘Cu-cu’ dels valencians Bambalina Teatre Practicable, ‘Jojo’ de la companyia Ytuquepintas, ‘La Llàntia Meravellosa’ de Festuc Teatre, ‘Ella balla’ a càrrec de les formenterenques MoskitasMuertas o ‘Lua’ de la companyia madrilenya Voilà Producciones. La 33a edició acollirà mitja dotzena d’experiències en instal·lacions “perquè el públic pugui viure-les des de dins”. Amb propostes com un espectacle sensorial en format de recorregut on les famílies seran les protagonistes a càrrec de la companyia Minimons o un viatge explicat amb hologrames i vídeo mapping de dues ballarines dins d’uns una capsa de música gegant a càrrec d’Holoqué. Pel que fa als espectacles de titelles, Igualada acollirà ‘Miranius’. Un espectacle de la companyia ‘De-paper” i una proposta basca d’Anita Miravillas que plantejarà un viatge a través de les emocions d’una família que busca nova oportunitats. També una proposta de ‘Sota sola de Ka Teatre’ sobre la importància de donar valor a les petites coses del dia a dia. En el camp de la música, es podrà veure musicals pels més menuts de ‘Pels Més Menuts’ i ‘Rikus i els Cromàtics’. També hi ha espectacles que incorporen la música en la seva dramatúrgia, com és el cas de “Tarzán”, “Hanle” o l’esmentada “Miranius”. En el terreny de la dansa, s’hi podrà veure ‘Imperfect’ de la Companyia de Comediants La Baldufa un espectacle co-creat i sota la direcció de Sol Picó, on tres cossos imperfectes decideixen superar els seus límits experimentant amb el moviment. També ‘Cometa’ de Roser López Espinosa, una aventura galàctica per a redescobrir la força de la gravetat, el joc i la imaginació. Finalment, sobre clown i circ destacarà ‘Petit Univers’ de Marcel Gros, un espectacle molt personal i transferible amb el qual el manresà celebra 40 anys als escenaris, ‘Els viatges de Bowa’ de la madrilenya La Gata Japonesa, ‘Sabates Vermelles’ de Sifó, ‘Potser no hi ha nal’ de Circ Pistolet, ‘Herència’ de La Industrial Teatrera o l’espectacle de carrer ‘Dis_Order’ de PereHosta. A la nota de premsa han concretat que la 33a edició també recuperarà la Llotja professional presencial al Museu de la Pell per a les trobades dels diferents agents del sector. D’altra banda, “amb la voluntat d’escoltar i conèixer els interessos del públic jove”, Mostra PRO Catalan Arts organitza una Kitchen Table, una dinàmica de debat innovadora que pretén donar veu a diferents públics sobre una temàtica concreta. La mostra també impulsa un programa de mentoria entre companyies.