El teatre Kursaal de Manresa serà un dels equipaments catalans que acollirà ‘Terra baixa’, el clàssic d’Àngel Guimerà que interpreta la companyia formada arran del programa de TV3 ‘El llop’, dirigit per Àngel Llàcer i Enric Cambray i que va emetre ahir al vespre l’últim capítol. La cita serà el divendres 29 d’abril en dues funcions, a les 18 h i a les 20:30 h, a la sala gran del teatre Kursaal. Les entrades es posaran a la venda demà divendres a partir de les 11 del matí a taquilles i per internet.

Després de rebre més de 1.500 candidatures, fer 250 càstings a Cervera, Valls, al Kursaal de Manresa i Olot i una gran final amb 33 candidats al laboratori del Món Sant Benet, es va crear la companyia de ‘Terra Baixa’ que, sota la direcció d’Àngel Llàcer, interpretarà el clàssic de Guimerà en un format modern, fresc i passional. Ambientat en un ressort en ple segle XXI, l’espectacle representa l’emblemàtica història de Marta i Manelic en una proposta propera i desenfadada que acosta l’espectador a una de les grans narracions teatrals de la cultura catalana.

La companyia de ‘Terra baixa’ està formada per Toni Aguilar, Marc Andreu, Pep Carpena, Jordi Ferragut, Àlecs Guixà, Blanca Lasobras, Roser Martínez, Daniel Masalles, Alexandra Olmo, Tuni Salvadó, Alba Segarra.

Les entrades estaran disponibles a partir de demà divendres a les 11 del matí a taquilles i per internet www.kursaal. El preu serà de 15 euros, 12 per als majors de 65 anys i amb Carnet Galliner, i 10 per als menors de 30 anys.

‘El Llop’ és un programa d’entreteniment televisiu que reivindica el teatre amateur. Dirigit i conduït per Àngel Llàcer, amb un format a cavall entre el concurs, el reality i la divulgació cultural, posa de relleu la importància de les companyies teatrals amateurs del país i, alhora, la figura d’Àngel Guimerà, de ‘Terra Baixa’, i dels actors i actrius que l’han representat al llarg de la història.