Cineclub oferirà avui (19 h, Auditori de la Plana de l’Om) una sessió especial, amb la projecció del film L’última frontera (1991), inclosa en el projecte De Minorisa a Carst, dedicat a celebrar el 75è aniversari del músic manresà Manel Camp. Hi haurà també una conversa entre aquest polifacètic i valuós creador i el filòsof Xavier Antich, flamant president d’Òmnium Cultural.

L’última frontera s’erigeix en una de les propostes més atrevides, insòlites i desconegudes del cinema català rodat en els noranta. El segon llargmetratge de Manuel Cussó-Ferrer aborda l’univers personal i intel·lectual del Walter Benjamin (1892-1940), un dels filòsofs més paradigmàtics i visionaris del segle XX. El director català va apostar per la heterodòxia més agosarada per teixir un ambiciós collage (el guió està coescrit per la manresana Pilar Parcerisas), als antípodes del subgènere biogràfic, en què s’entrellaça el cinema de ficció i l’assaig experimental. I així, la reconstrucció dramàtica de la desesperada travessia a peu, de Banyuls de la Marenda a Portbou, que va realitzar el 1940 el pensador alemany, tot fugint del nazisme, s’alterna amb el toc documental d’una entrevista amb el crític d’art J. Selz (va coincidir amb Benjamin a l’Eivissa dels anys trenta), els records en off de la fotògrafa G. Freund i les imatges de la instal·lació La línia de Portbou, de Francesc Abad. La figura d’un narrador (K. J. Gerke, un expert en el mític filòsof) aglutina els diferents nivells narratius i expressius. Llorenç Soler (un notable cineasta) aporta una il·luminació portentosa, i Manel Camp ens regala una de les seves bandes sonores més belles i evocadores. El músic manresà va guanyar precisament el 1992 el Premi de Cinematografia de la Generalitat per aquesta composició.