L’igualadí Jordi Savall (1941) va actuar a la Basílica de la Seu de Manresa el novembre de 1995. I ho tornarà a fer el 3 d’abril d’aquest any. No és la ciutat on més s’ha prodigat, ho explicava ahir a la cripta del temple manresà, acompanyat de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i de Pere Fons, president de la Fundació Espurnes Barroques. Però el lligam «afectiu» que l’uneix al territori , més enllà dels concerts al Kursaal, passa per la proximitat amb Igualada i, en especial, amb Cardona on la col·legiata és, des de fa 35 anys, l’estudi de gravació dels seus projectes: «acústicament excepcional». I d’acústica va començar a parlar el mestre Savall. De com temples com el de Manresa sempre han estat «envoltats de música». I de la diferència entre la col·legiata de Cardona (amb un so «ressonant») i la basílica manresana (amb un so «reverberant»). Perquè a l’igualadí, el so l’importa. Molt. Perquè escoltar música en un temple com la Seu, si s’escolta en condicions, implica «sentir-te a dins de la música mateixa». I aquest és l’objectiu.

El concert que oferirà a la capital del Bages és un projecte singular: una producció creada expressament per encàrrec de Manresa 2022 al festival Espurnes Barroques que farà un recorregut musical per la vida de sant Ignasi. Un concert «únic» per al qual la basílica es condicionarà acústicament amb un sistema d’amplificació perquè la vintena d’intèrprets, els instrumentistes d’Hespèrion XXI (amb ell mateix a la viola de gamba soprano i el manresà Lluís Coll al cornetto) i les veus dels cantants de la Capella Reial de Catalunya «omplin l’espai» de música.

Als seus 80 anys i des de fa dècades, Jordi Savall és una de les màximes autoritats en la recuperació i interpretació de la música antiga. I un concert seu sempre és un dels plats forts de qualsevol programació. Ignasi de Loiola. Vocació, èxode i èxtasi obrirà la cinquena edició del Festival Espurnes Barroques, un certamen que, com apuntava Pere Fons, incideix en la seva aposta pels «músics excel·lents del país». Ja siguin consagrats com Savall, ja siguin «emergents». Per a Manresa i per celebrar els 500 anys de l’estada de Loiola a la ciutat, és un «luxe», en paraules de l’alcalde Marc Aloy, sumar «el màxim referent de la música renaixentista i barroca». I per a Savall?. Per a l’igualadí, «la música és la forma més revolucionària d’entrar en el món de sant Ignasi», una figura que va definir de «gran humanista. Un personatge d’una dimensió espiritual formidable» al costat de noms com «Erasme o Francesc de Borja».

El concert, que combinarà obres vocals i instrumentals amb textos recitats de Sant Ignasi a càrrec del poeta Manuel Forcano, es dividirà en quatre parts (com els Exercisi Espirituals) i serà, apuntava apassionadament Savall, «un viatge a l’època de Loiola. Viurem les mateixes emocions i sentirem la mateixa força espiritual. Allò que el públic sentia fa més de 500 anys esdevindrà real avui dia». Sobretot, va reblar, perquè la música és, de totes les arts, «la que que permet anar més a prop de la vida espiritual, cultural i sensual de l’època». De qualsevol època.

I tot això és possible perquè, al darrere, hi ha una feina ingent de fa anys: recuperació de partitures, de la pràctica històrica instrumental... «mig segle després podrem ser eficaços a l’hora de transmetre aquella música». Exacta?. «No, però serà la imatge més aproximada possible». La sort, en aquest cas, és que Loiola està «associat amb moments històrics dels quals tenim testimonis musicals. De fet, no ho podríem fer amb gaires personatges. És un petit miracle». El miracle s’estrenarà a Manresa i s’exportarà a l’agost al Festival de Santes Creus. Als escenaris internacionals serà «més difícil». Però parlem d’un sant i d’un miracle.