Cineclub projecta aquest diumenge El ventre del mar, un film multipremiat al festival de Màlaga però completament oblidat als Gaudí d’enguany. El nou projecte de l’Agustí Villaronga va néixer inicialment com un muntatge teatral, però va irrompre la pandèmia i es transformà en un llargmetratge, que es rodà l’agost de 2020 amb un pressupost irrisori i en unes condicions ambientals extraordinàries. El resultat final d’aquest desafiament gairebé suïcida, fruit de l’urgència creativa més inconformista, és la millor pel·lícula del cineasta mallorquí i una de les obres magnes del darrer cinema europeu. El film parteix d’una tragèdia verídica: la lluita desesperada per la vida dels 147 tripulants d’una fragata de la Marina francesa que va naufragar el 1816 davant de la costa del Senegal. Dues recreacions artístiques d’aquest esdeveniment luctuós- un episodi de la novel·la Oceà Mare, de l’Alessandro Baricco, i el quadre La bassa de la Medusa, del Théodore Géricault- són les principals fonts d’inspiració que va treballar l’autor de Pa negre. Villaronga ha explorat en les seves propostes més personals (títols tan impressionants i excel·lents com Tras el cristal i El mar) els racons més tortuosos i pertorbadors de la ment humana. I en El ventre del mar insisteix en aquesta obsessió amb un fascinant i rotund joc de miralls entre el passat i el present, la realitat i el somni, l’al·legoria i el document. Una poesia subversiva i devastadora batega en cadascuna de les imatges contundents i evocadores d’aquest descens a les tenebres humanes, en què conflueixen les atmosferes més crues i les textures més oníriques. Un còctel atrevit, superb i brutal, sacsejat per la llibertat expressiva més radical. El ventre del mar és el cim creatiu d’un realitzador major que, si hagués nascut a França, seria reverenciat arreu. Una pel·lícula absolutament imprescindible.