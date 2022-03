Gairebé 300 cantaires de diverses formacions corals de gent gran de Manresa i el Bages han participat aquesta setmana al Canta Gran, un projecte participatiu impulsat des de l’Auditori de Barcelona adreçat a gent gran que preparen un espectacle per estrenar-lo dalt de l’escenari. El teatre Kursaal de Manresa va acollir aquest passat dimarts i dimecres la setena edició del projecte amb molta il·lusió, després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia. Una cantata en què es va interpretar "El cafè de la vida", una història creada per Gemma Ventura i musicada pel compositor Josep Ollé, que dignifica totes les etapes de la vida i que brinda amb el que hem estat, amb el que som, i amb el que serem.

El concert de dimarts va comptar amb els participants dels Cor FUB + Gran de Manresa, la Coral de La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada i Taral·lejant Albades de Calders totes tres dirigides per Rosa Ortega, Coral Harmonia sota la direcció de Montse Perramon, Les Veus de Castellnou amb la direcció de Xavier Ros, la Coral d’Aguilar de Segarra amb direcció de Laia Giralt, L’Albada dirigida per Josep Guiteras, Dintre el Bosc canta dirigida per Anna Giralt i la coral Amistat de Cardona dirigida per Elena Ribera. I la sessió del dimecres, va tenir a cantaires dels Tallers de Barris de Manresa que van ser: la Font dels Capellans, la Balconada, Vic-Remei, Crta. Santpedor, Pl. Catalunya, Valldaura, Escodines, el Xup, Mion, Cots, Guix i Pujada Roja totes dirigides per Pep Torras. La direcció musical de l’espectacle va anar a càrrec, el dimarts, de Montserrat Meneses, amb direcció escènica de Toni Vinyals i al piano, Marc Sumsi. I dimecres, la direcció musical va anar a càrrec d’Oriol Castanyer i direcció escènica d’Ignasi Tomàs i al piano Dani Garcia. En tots dos concerts hi va haver com a solistes Isabel Soriano i Joan Valentí, i els músics Rafel Iniesta (contrabaix) Sara Balasch (violí) Marta Urzaiz (clarinet) i Naia Membrillera (percussions).