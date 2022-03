Un jove de Sant Fruitós de Bages es troba entre els 16 concursants de la primera edició d'Eufòria, el nou programa musical de TV3. Nascut a Campogrande (Brasil), en Pedro Da Costa treballa com a electricista al municipi bagenc. En la seva carta de presentació del programa, que presenta un format similar al d'Operación Triunfo, destaca la seva habilitat per remoure els sentiments de la gent quan canta. Serà possible veure les qualitats del bagenc durant les gales setmanals de la producció, que s'emetran a partir del 18 de març.

Les seves habilitats artístiques l'han fet destacar d'entre les 1.500 persones que van presentar-se al càsting per aconseguir una plaça. Da Costa és l'únic representant que la Catalunya Central tindrà en aquest programa que serà capitanejat pel cantant Miki Núñez i l'actriu Marta Torné. Fa una setmana el jove va anunciar a través del seu compte d'Instagram que es trobava molt "emocionat i feliç" de formar part del càsting del programa. "Agraït a l’univers per haver conegut tanta gent tan maca i que es fan estimar" finalitzava la publicació on mostrava el número 0899 amb què ha obtingut una plaça dins del xou musical. View this post on Instagram A post shared by Pedro Da Costa (@pedro.dacosta1) De totes les candidatures se'n van seleccionar 90, 20 més de les que tenien previstes, segons ha informat el director de format, Tono Hernández. "Vam ser incapaços de reduir aquest nombre, pel gran nivell que tenien. Després va venir una segona fase en la qual els 'coach' van estar tres dies amb els concursants i els van posar a prova. Van passar de 90 a 40 el primer dia, el segon en van quedar 25, i d’aquí en van sortir els 16 definitius”. Cada divendres, els concursants d'"Eufòria" pujaran a l'escenari i es jugaran la continuïtat en el programa amb les seves actuacions. L'emoció està assegurada perquè cada gala serà una prova de foc. Elena Gadel, Lildami i Marc Clotet, els tres membres del jurat, seran els encarregats de valorar cada actuació.