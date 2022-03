El concert que el compositor i pianista sallentí Carles Cases farà diumenge a Manresa havia de ser la preestrena de la gira de sis concerts que tenia programada a Rússia. I sí, el concert de diumenge es farà però no la gira. La guerra iniciada per Putin contra Ucraïna ha trastocat la vida de milions de persones. També de Cases. Anteriorment, ja ho havia fet la covid: «és la tercera vegada que suspenem gira a Rússia en els darrers dos anys; les dues primeres vegades per la pandèmia, ara per la guerra», explica el compositor. «Portava mesos escrivint... però no val la pena enfadar-se amb una situació que, com el virus, no pots controlar». La gira incloïa tres concerts en format trio, amb el violinista Alberto Reguera i la violoncel·lista russa Sveta Trushka, habituals de la seva formació, la Strings Band, i tres més amb orquestra. S’haurà d’esperar a temps millors per viatjar però a Manresa sí que se’ls podrà escoltar. Serà diumenge, a l’auditori de Plana de l’Om, a les 12 del migdia. Carles Cases Strings Band en format trio, amb el sallentí acompanyat de Reguera i Trushka, oferiran al públic un repertori format per peces de la seva dilatada carrera com a compositor de bandes sonores i noves composicions, majoritàriament de Minimal, (Temps Record), un disc amb onze temes entès com una obra conjunta en el qual el músic explora la música minimalista passada pel seu sedàs. Un treball que va sortir al mercat el passat novembre. Aquest diumenge, apuntava el músic sallentí, el públic podrà gaudir del repertori «més virtuosista».