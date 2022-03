Ja no queda ni un entrada per "Terra baixa", el clàssic d’Àngel Guimerà que interpretarà a Manresa la companyia formada arran del programa de TV3 "El llop", dirigit per Àngel Llàcer i Enric Cambray. Avui, en mitja hora ja s’havien venut un miler d’entrades de les 1.600 disponibles per a les dues funcions que el teatre Kursaal ha posat a la venda a les 11 del matí. Al migdia en quedaven una vintena i abans de les 5 de la tarda, ja s’havien exhaurit totes per als dos passis que la companyia farà a l’equipament manresà el divendres 29 d’abril, a les 18 i a les 20.30 h. I sense possibilitat d’afegir més funcions a les dues previstes, com asseguraven ahir els responsables del teatre. Un "èxit" que s’explica pel "fenomen tele" i que va fer, després d’anunciar ahir a la tarda l’arribada de la gira a Manresa, "duplicar al vespre les visites a la web del Kursaal" a més de fer "bullir" les xarxes.

Entre els intèrprets de Terra baixa, que dirigeix Llàcer hi ha l’actor esparreguerí Àlecs Guixà, de 28 anys i el Judes de la Passió d’Esparreguera, que interpreta el paper de Manelic.