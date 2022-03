No va voler anar a la residència, encara que els companys li ho aconsellaven. «Allí no estaràs sol», li deien. «Escoltaràs les batalletes dels altres, però també podràs explicar les teves». Es va estimar més continuar vivint al pis del seu fill, com havien fet tots dos abans de la desgràcia. En Tony i ell havien estat molt units, des que de ben petit el portava al cinema a veure pel·lícules d’aventures, westerns i ciència-ficció en programes dobles, dos cops per setmana. Després tornaven a casa caminant xino-xano i comentaven la sessió, mentre el nen menjava un gelat de xocolata i ell es fumava mig caliquenyo.

El Tony es va fer gran i va anar a caure a les urpes d’aquella bruixa d’ulls d’encanteri. De poc li va servir l’experiència que havien hagut de patir amb la seva mare, que els va abandonar per fugir amb un saxofonista mig sonat. El xicot es va enfigar de la Sally i se n’hi va anar a viure. Al cap d’un any, tots dos estaven enganxats a la droga, i el seu cau era com un abocador. El Tony voltava pels bars buscant diners com fos, fins i tot mangant-los. Fugia de casa per deixar que ella es prostituís. Poc temps més tard, ell i la Sally, sense poder suportar més l’infortuni, van fer un pacte de suïcidi i es van matar.

Al barri, tothom el coneixia com el Pirata, perquè havia estat El pirata justicier en un desgavell hispanoitalià, a l’època en què els transalpins feien versions barates de les produccions de Hollywood. Ell era un bon acròbata, com en Burt Lancaster, i s’havia guanyat la vida fent tombarelles als carrers i a l’atrotinada pista del Circo Americano. Un bon dia, un desvagat de l’equip de càsting de l’Iquino el va veure en una funció i li va proposar fer de doble d’un actor sicilià que es feia dir Frank Race i que en realitat es deia Francesco Carrera. El va substituir a les escenes de risc en tres films, i al quart, un dia que el protagonista no es podia llevar de la bufa que portava de la nit anterior, l’Iquino en persona li va preguntar si volia fer ell la pel·lícula en un rodatge residual de deu dies. Se li va obrir el món. Era una de pirates, que tractava d’un galiot al qual tots creien mort a les goles dels taurons, però que reapareixia emmascarat a bord d’un vaixell de bandera negra Jolly Roger, per venjar-se dels seus enemics. La cosa no va anar per bon camí. No era pas un actor, ni res de semblant. No resistia els primers plans, es movia com un ànec, parpellejava massa i parlava papissot. Per acabar-ho d’adobar, el darrer dia de la filmació va caure del pal de messana i es va torçar el turmell de mala manera. Un metge maldestre el va esguerrar del tot i va anar coix per sempre amén. Així va finir la seva gens gloriosa carrera al setè art.

Quan va sortir l’aparell de vídeo se’n va comprar un a terminis. Ara passa el temps mirant vells films de l’Errol Flynn, el seu ídol. La seva trista realitat es difumina en l’esplèndida fantasia que vessa de les peripècies de Robin Hood, del comandant Vickers a la Brigada Lleugera, del xèrif de Dodge City, de Geoffrey Thorpe conegut com El Falcó del Mar o del boxador Jim Corbett de San Francisco. S’adorm davant del televisor i l’endemà al matí surt a comprar el pa i uns llibrets de llom d’oferta al súper. Si algú favorable se li asseu al costat al banc de la placeta, un cop agafada confiança, li diu: «Sap que jo vaig protagonitzar una pel·li de pirates?».