El cinema iranià segueix sent, malgrat la desaparició del seu gran mestre (Abbas Kiarostami), un focus creatiu d’alta volada. Asghar Farhadi és un dels principals artífexs d’aquesta realitat artística privilegiada. Un director excels que, després de meravellar-nos amb perles com Nader i Simin, una separació i El viajante, ens regala novament una altra obra rodona.

Un héroe recull l’odissea desesperada i kafkiana d’un ciutadà humil, Rahim, totalment desbordat per les vel·leitats del destí... i de la injustícia imperant a l’Iran. Està complint una condemna a la presó per un deute que no va poder tornar. Quan gaudeix d’un permís de dos dies, té l’oportunitat de solucionar el seu problema i l’atzar sembla que estigui al seu costat (esdevé una figura pública quan torna un bossa perduda que contenia or). Però la seva aventura urbana encara haurà de donar moltes més voltes... L’autor d’El pasado ens submergeix en un remolí dramàtic en què l’angoixant periple del protagonista reflecteix les misèries morals i legals que hi ha a la societat iraniana, castigada per un sistema despietat i absurd en el qual amb diners un pres pot lliurar-se de la presó i un condemnat a mort pot salvar-se. Farhadi, fidel al seu segell creatiu, dissecciona minuciosament uns conflictes quotidians amb un ús magistral de les seqüències llargues, en què una càmera summament incisiva embolcalla i despulla psicològicament els personatges, tot convertint-los en les víctimes d’una atmosfera tensa i ombrívola que els atrapa i esclafa. Els mestres del neorealisme italià, com els inoblidables Rossellini i De Sica, haurie aplaudit la gosadia analítica i la brillantor creativa d’un realitzador capaç de fusionar en un mateix relat la tragèdia individual i el retrat col·lectiu, tot assenyalant la crueltat d’una dictadura implacable.