L’Auditori de Barcelona clourà la participació a l’Any Gerhard amb dues activitats. D’una banda, la interpretació de la cantata La Pesta a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) amb la direcció de l’esparreguerí Francesc Prat i, de l’altra, una exposició del compositor vallenc, que comissaria el manresà Oriol Pérez Treviño i que vol aproximar-se a un dels compositors catalans més polifacètics i una de les figures més importants de la música catalana, hispànica i europea del segle XX en commemoració dels 50 anys de la seva mort.

El 25 i 26 de març l’OBC, el Cor de Cambra del Palau de la Música, el Cor Madrigal, l’Ensamble O Vos Omnes i cantants de L’Auditori interpretaran La Pesta per tercera vegada a Barcelona des de la seva estrena a Londres, el 1964. La cantata, que tindrà la participació de l’actor Pere Arquillué, és una de les obres de major factura de l’autor que planteja un recorregut per la vida.

Basada en la novel·la homònima d’Albert Camus, autor amb qui Robert Gerhard sempre va mostrar una gran afinitat, de La Pesta destaca, com explicaven des de L’Auditori, una «música d’intensitat extraordinària i una vigència i actualitat tan absolutes com la novel·la de Camus». Les funcions d’aquesta peça es completaran amb la interpretació de Les illuminations de Benjamin Britten que tindrà el tenor Ian Bostridge com a solista.

Pel que fa a l’exposició, es podrà veure fins al darrer cap de setmana de març al Foyer de la Sala 1 Pau Casals de L’Auditori. La mostra finalitza la seva itinerància catalana i iniciarà una ruta internacional. L’exposició inclou codis QR on es poden escoltar fragments musicals i la veu del compositor.

En roda de premsa, el director tècnic de l’OBC, Joan Cortés, explicava que la commemoració Gerhard s’ha allargat com a conseqüència de la pandèmia, i ha celebrat que finalment es pugui programar el concert, que era la «gran aposta» de l’OBC.

El director d’orquestra Francesc Prat reivindicava les «dimensions» de La Pesta, que suma un narrador, un gran cor i una gran orquestra. També va remarcar la vigència d’un text escrit el 1947. Segons Prat, el tema és molt «emocional» i el públic en «gaudirà molt».

També van celebrar que a la capital catalana es torni a programar La Pesta per tercera vegada.

Segons van explicar, l’any 1980 es va oferir al Palau de la Música i la temporada 2007-2008 al Liceu. Tant en aquesta ocasió com en les anteriors l’obra s’ha estrenat en català.