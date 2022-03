Amb l’aforament pràcticament complet, Carles Cases va oferir ahir al migdia a l’auditori de la Plana de l’Om un concert amb un repertori de temes propis que va incloure peces que mai abans havia interpretat en directe, com és el cas d’Exili, amb la qual tancaria el concert. Acompanyat d’Alberto Reguera al violí i de Sveta Trushka al violoncel, el músic i compositor sallentí va delectar el públic al llarg de més d’una hora i mitja de recital. Bona part dels temes que va interpretar eren composicions que va escriure per a bandes sonores de pel·lícules, «moltes d’aquestes melodies que escoltareu han desvariejat molt de com eren». I és que Cases reconeix que «després de cada concert sempre faig canvis». Peces habituals al seu repertori com Havanera, Mauritània, El perquè de tot plegat o Insurrecció es van alternar amb d’altres de més recents com Veus pel nostre bé, inclosa al seu darrer disc, Minimal.