Al llarg de la seva trajectòria de folklorista, el mestre Joan Tomàs i Parés (Barcelona, 1896-1967) va recollir més de deu mil melodies populars catalanes per a l’Obra del Cançoner Popular, entre elles, cançons i danses de cantaires i músics del Berguedà o pròxims, que va transcriure entre el 1926 i 27. L’Any Joan Tomàs, promogut per la Generalitat i iniciat ara fa un any, ha celebrat el seu llegat i el 125è aniversari del seu naixement, amb diferents actes, entre els quals l’exposició Músic de tot cor. La mostra, que va formar part del programa de la darrera Fira Mediterrània de Manresa i que fa un recorregut per les diferents facetes en les quals Tomàs va destacar, es pot veure a Puig-reig (a la Biblioteca, fins al 20 de març) i a Berga (a la Biblioteca, del 21 de març al 7 d’abril).

Una mostra que arriba a aquestes dues poblacions gràcies a la Berguedana de Folklore Total, associació per a la recuperació, estudi i divulgació de músiques i danses tradicionals dels Països Catalans amb especial atenció a les de la comarca, en col·laboració amb els respectius ajuntaments. L’exposició, comissariada per la neta de Tomàs, Liliana Tomàs i Roch, inclou fotografies i documentació, algunes inèdites fins ara, fruit d’un treball de recerca fet per a l’efemèride. També hi ha enllaços en format QR a músiques i vídeos. La Berguedana de Folklore Total ja es va afegir als actes de commemoració de l’Any Tomàs, el passat novembre, a més de retre homenatge a un dels personatges que més cançons li va dictar: Josep Casals i Cirera, l’Hereu Mill, fill de Sant Julià de Cerdanyola. L’entitat ha organitzat dos actes de presentació: aquest proper divendres (19 h), a la Biblioteca de Puig-reig, i divendres 25 de març a la Berga. A la primera, Liliana Tomàs presentarà la mostra; a Berga, la comissària oferirà una conferència i en ambdós actes hi haurà un concert de cançons i danses recopilades per Joan Tomàs al Berguedà a càrrec de la Berguedana de Folklore Total.