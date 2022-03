Després d'una edició 2021 desplaçada a l'octubre, aquest 2022 el el Festival artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) torna a les seves dates habituals de primavera (enguany del 8 al 14 de maig). I ho fa amb un cartell encapçalat per Soleá Morente, Hidrogenesse, Kokoschka, Anna Andreu, Da Souza i Arnau Sala, que segons els organitzadors faran vibrar el recinte de l'Anònima.

Als garatges d'aquest edificis històric s'hi han programat múltiples activitats i exposicions d'art i cultura de tots els àmbits; a l'exterior es podrà gaudir de música i gastronomia; mentre que a l'interior de l'Anònima s'hi duran a terme els concerts musicals.

Enguany, la jornada de presentació, el dia 8 de maig, estarà coorganitzada amb el projecte Manresa 2022. Una aposta per programar artistes de diferents disciplines que a través de l'exploració i el risc fan de la transformació constant en els seus projectes el seu 'modus vivendi'. Concretament, la inauguració anirà a càrrec de les tres propostes del Laboratori de Creació Transformadora, que han estat treballant durant mesos per oferir tres projectes d'intervenció adaptades a les necessitats del Centre Històric de Manresa. El mateix dia 8 el públic del FABA també gaudirà de dues actuacions que ens faran vibrar. L'artista catalana, Anna Andreu, presentarà el seu nou disc 'La Mida', perfecte successor del seu inconfusible estil i Soleá Morente, referent musical arreu del territori presentarà el seu darrer disc, 'Aurora y Enrique', un homenatge als seus pares.

El dia 8 de maig també podrem presenciar el treball del manresà Arnau Sala, que després de deu anys i d'haver treballat per tot el món torna a la ciutat. En aquesta ocasió presentarà una instal·lació artística sobre els trastorns mentals que jugarà amb sonoritats i serà interactiva. Sense dubte, un artista que entén l'art en el seu sentit més ampli.

El FABA de dilluns a divendres

Entre setmana l'activitat prendrà lloc als garatges de l'Anònima on s'hi instal·larà el ja conegut com a FABAr. Cada vespre tindrà lloc una activitat artística i durant tota la tarda es podran visitar part de les exposicions obertes al públic. Entre setmana, doncs, el FABA acollirà les actuacions de Mar Peñarroja, que presentarà i recitarà el seu projecte literari de poesia, Leiana (Laia Tatjé) escenificarà BAUMA, una proposta artística de creació pròpia i de petit format de dansa i música. Vert ens porta el seu projecte artístic on la música rau en les seves vivències i les coses que li surten de dins de forma incontrolable en forma de poesia i lletres i les manresanes RunOutTheCloset presentaran al FABA el seu primer treball musical, jugant amb l'estil indie més colpidor i sofisticat. També comptarem amb l'exposició fotogràfica SKIN d'Àlex Domènech.

A més, entre setmana també es duran a terme diverses activitats al voltant del projecte per establir el recinte de L'Anònima com un centre de creació per a la cultura transformadora. En aquest sentit, hi trobarem: el Taller de Comunicació de Processos, el debat de defensa del Laboratori de creació transformadora i la presentació del programa de L'Anònima: Transformadora Creativa.

Jornada de tancament del FABA

El dissabte 14 de maig serà la traca final del festival. Amb més de 12 hores de cultura, música, gastronomia i art. El FABA acollirà les actuacions musicals dels mallorquins Da Souza, amb el seu pop lluminós i preciosista, el duo de pop electrònic Hidrogenesse, del que gaudirem aquest cop en format concert complet, Kokoshca, amb el seu últim treball, el més valent i perillós, Maria Jaume, amb el seu nou disc "Voltes i voltes", que la consolida entre les grans lletristes de la nostra escena i la bona vibra de DJ COCO (nits Apolo/ Primavera Sound). També podrem gaudir d'una bona representació d'artistes de l'escena local i emergent: D4TA ERR0R, CARLA, Aroix i el grup km 0 MAYONEDAY.

També comptarem amb artistes visuals i plàstics a la Llotja de creació com Bruna Ribas, la interpretació a la pròpia llotja de Carmen Collantes, Emma Flores, Miquel Vila i Sònia Carné. Alba Prinz i Queralt Guinart i Homs seran les protagonistes de les xerrades de dissabte, on Alba Prinz ens parlarà del procés creatiu i experimental dins del disseny de moda i Queralt Guinart de les merdes, un retrat honest i real de la figura generacional de creatiu júnior precari.