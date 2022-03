Mishima ha fet públic aquest dimarts el nom i la data del llançament del seu esperat novè disc. S'anomenarà 'L'aigua clara', i veurà la llum el pròxim 22 d'abril, gairebé cinc anys després de la publicació del seu darrer àlbum 'Ara i res' (2017). Editat amb el segell propi The Rest Is Silence, el disc es publicarà en format físic (primer en CD, més tard en vinil) i també digital. Una fotografia en penombra d'una noia en roba interior i camisa sense botonar il·lustra la portada del darrer llançament de Mishima, enregistrat per David Carabén i la resta de la banda al seu estudi fetitxe d'Angers (França) Black Box, de la mà del productor Peter Deimel. La posada de llarg del nou disc serà amb un concert el 6 de maig a l'Auditori de Girona.

El proper 1 d'abril Mishima farà un primer avançament del nou àlbum i llençarà la cançó 'Un lloc que no recordi', una crònica personal del confinament de l'any 2020. El disc inclourà altres peces com 'Sé que ets tu' i 'Por de mi', segons ha avançat la banda aquest dimarts. El primer concert de presentació del disc serà el 6 de maig a l'Auditori de Girona, tret de sortida d'una gira que passarà per Barcelona el 27 de maig i ja té cita confirmada a festivals com el Vida, el FIB, el MoboFest i l'Embassa’t, entre altres.