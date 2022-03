Un recital poètic, poesia a les xarxes, cinema, fotografia, presentació de llibres i activitats a les biblioteques veïnals dirigides especialment als infants seran algunes de les activitats promogudes a Manresa per celebrar el Dia Mundial de Poesia. Seran 10 accions poètiques, que tindran lloc entre els dies 19 i 27 de març organitzades per les biblioteques de Manresa, Òmnium Cultural Bages-Moianès, el CNL Montserrat, la llibreria Parcir, Cineclub, UManresa i les biblioteques veïnals de laSagrada Família, Cal Gravat, La Balconada , Valldaura i Cots-Guix- Pujada Roja. El poema triat per la Institució de les Lletres Catalanes, que es tradueix a diferents llengües, és Si puc de Gabriel Ferrater (Les dones i els llibres, 1968), i del qual se celebra el centenari del seu naixement.

Entre els diferents actes previstos, dimarts dia 22 de març, a la Biblioteca Ateneu Les Bases (19), hi haurà el recital poètic Entre cendra i foc. Poemes d’amor i revolta de l’escriptora Asmaa Aouattah, que recitarà en amazic; Sònia Maya, poeta, ho farà en català i el músic d’origen rifeny, Abdelaziz Bouziane, les acompanyarà amb música amaziga del Rif. L’acte es tancarà amb la lectura de poemes en diferents llengües per part de persones del CNL Montserrat i de l’Associació Centre Cultural Xinès a Manresa.