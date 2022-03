Bagà estrenarà aquest dissabte la restauració de les pintures murals de la Cambra del Mapamundi de l’edifici de Palau de Pinós, que es creu que és la més antiga. Els treballs han consistit en una neteja de les pintures murals, que «havien anat quedant enfosquides» i també en la restauració de les «imatges» ja existents, la representació de quatre continents; Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Els treballs que han durat uns tres mesos, amb un cost de 46.833 euros, suposen un nou pas endavant en l’ambiciós projecte de restauració d’aquest immoble que el consistori baganès va comprar l’any 1989. Des d’aleshores, l’Ajuntament hi ha realitzat diferents intervencions per conservar un monument catalogat com a bé cultural d’interès nacional (Bcin) que acull el Centre Medieval dels Càtars i una oficina d’informació turística.