El concert de Manel Camp programat per aquest diumenge als Jardins de la Cova ha hagut de ser ajornat per la previsió meteorològica del cap de setmana. L'espectacle, que s'emmarca en el programa Manresa 2022 ha hagut de ser suspès perquè el risc de precipitacions és elevat tant el dia de l’espectacle com els anteriors, en els que s’havien de dur a terme assajos i muntar la infraestructura necessària.

L’equip de Manel Camp està buscant una data alternativa per dur a terme el concert. Tot i que encara no hi ha una data concreta, l'Ajuntament de Manresa apunta que podria ser durant el mes de maig. Els espectadors que ja van comprar les entrades pel concert d’aquest diumenge les poden fer servir per al moment que es dugui a terme el concert ajornat. Per aquells que prefereixin la devolució de l’import, ho poden fer a través de la web www.entrapolis.com. Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats El concert de Manel Camp forma part d’un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot trobar a www.manresa2022.cat. L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte.