El Summerfest Cerdanya 2022 aterrarà a Puigcerdà entre 13 i el 27 d'agost. Aquest esdeveniment d'estiu pretén convertir-se en un referent a la comarca, segons han explicat els seus organitzadors: Clipper's Live i El Badiu. Els artistes Dani Martín, Antonio Orozco, Sergio Dalma, Lola Índigo, Taburete, Nil Moliner, Els Pets i El Pot Petit han confirmat la seva participació al certamen, del qual ja se'n poden adquirir les entrades. A banda d'actuacions musicals, la programació també inclourà espectacles i activitats per a grans i petits, vespres temàtics, una gran oferta gastronòmica i un espai 'village', entre d'altres. Tot plegat tindrà lloc en un espai a l'aire lliure, envoltat de natura i paisatge.

Antonio Orozco, el primer del Summerfest

El concert inaugural del Summerfest Cerdanya tindrà lloc el 13 d'agost amb Antonio Orozco. L'artista interpretarà els seus grans èxits, així com els temes del seu darrer treball discogràfic, 'Aviónica'.

Nil Moliner presentarà nova gira a la Cerdanya

El dia següent d'Orozco actuarà Nil Moliner, que presentarà la seva nova gira 'Nuestra Locura Tour'.

Dani Martín fa un homenatge a 'El Canto del Loco' en l'àlbum que presentarà a la Cerdanya

Pel que fa a l'actuació de Dani Martín, serà el 19 d'agost, quan presentarà el seu nou àlbum 'No, No Vuelve', amb el qual fa un homenatge a 'El Canto del Loco' i revisa alguns dels temes més importants del grup. La música de Lola Índigo també sonarà a l'escenari del Summerfest Cerdanya el dia 21, mentre que la de Sergio Dalma ho farà el 25 d'agost amb el seu nou treball discogràfic 'Alegria', que presentarà al certamen.

Els Pets faran sonar '1963'

El públic també podrà gaudir dels clàssics de la banda catalana Els Pets, el 26 d'agost, així com dels temes del seu últim treball discogràfic '1963'. Finalment, el concert de clausura tindrà lloc el 27 d'agost a càrrec de Taburete.

Taburete tancarà el festival el 27 d'agost

D'altra banda, dins l'àmbit d'espectacles familiars, s'ha programat El Pot Petit pel 18 d'agost.

Qui organitza el festival?

L'empresa promotora de l'esdeveniment és la mateixa que s'encarrega d'organitzar el Festival de Cap Roig, el Suite Festival o el Caixabank Polo Music Festival.

La web oficial del festival és aquesta.

On se celebra el Summerfest Cerdanya 2022?

Els organitzadors del nou certamen anunciat que aquest nou esdeveniment musical per a l’estiu se celebrarà a l’entorn del camí de Sant Marc de Puigcerdà. El nou esdeveniment, amb un cartell de músics i grups de primer ordre nacional i estatal, es farà en uns prats a tocar del Camí de Sant Marc que comunica la capital cerdana amb la zona sud del seu terme municipal, on hi passa el Segre i hi ha la capella en honor del patró de Puigcerdà. Segons han remarcat els organitzadors de l’esdeveniment, les empreses Clipper’s Live i El Badiu, es tracta d’un «entorn idíl·lic envoltat de natura» que recentment ha guanyat connectivitat amb Fontanals a través del nou pont de les Pereres. El Summerfest es farà del 13 al 27 d’agost.