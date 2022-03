Wo Ist Element 3? (On és l’Element 3?). Aquesta pregunta reiterada que l’artista Joseph Beuys (1921-1986) feia el 1966 en l’acció titulada MANRESA, a la galeria Schmela de Düsseldorf i en la qual i, influït per sant Ignasi, portarà la seva obra cap a l’escultura social («cada persona és un artista en potència»), serà la que, simbòlicament l’escultor danès Bjørn Nørgaard suggerirà en l’acció artística que se celebrarà dissabte a Manresa i amb la qual el darrer dels col·laboradors vius de Beuys, tancarà la trilogia iniciada per l’influent artista alemany el 1966. Ho farà a través d’un recorregut per la ciutat, obert a tothom, que començarà en el Convent de les Caputxines (en aquest cas cal fer inscripció a través de la web de Manresa 2022) fins al Pont Vell i La Cova entre les 4 i les 7 de la tarda. Nørgaard comptarà amb l’acompanyament dels compositors de so Christophe Charles i el seu fill Egon, amb la col·laboració d’alumnes de Batxillerat Artístic de l’Institut Lluís de Peguera, de membres del Cor del Conservatori de Música de Manresa i d’actrius de la Companyia Els Carlins. Una acció comissariada per la manresana Pilar Parcerisas i concebuda com a un homenatge a Beuys (amb la qual es tancarà el centenari de l’artista a Manresa) i a Loiola (per celebrar el 500 aniversari de la seva estada a a ciutat), com a escultors d’ànimes des de l’art i la religió, i a la ciutat de Manresa, com a lloc d’energia espiritual i de transformació.

L’escultor danès i la visita preparatòria l’octubre passat Vint-i-set anys després de la seva primera visita a Manresa, l’escultor Bjørn Nørgaard va tornar l’octubre passat a la capital del Bages per buscar localitzacions per a l’acció que realitzarà demà a Manresa i protagonitzar una performance introductòria, Better late than never, que va omplir la Plana. Nørgaard es va retrobar, també, amb la Creu de Beuys, sota el Pont Vell de Manresa: una creu de bronze que va crear i traslladar de Dinamarca el 1994 per incloure-la en l’acció Manresa HBF que va realitzar amb el compositor i músic també danès Henning Christiansen, que serà homenatjat, com Beuys i Loiola, amb l’acció que tanca el cercle.