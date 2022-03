Són especialistes en fer de cada concert una autèntica festa: El Pony Pisador arriba avui a la Fàbrica Vella de Sallent per convertir la Sala Jordi Fàbregas en una pista de ball en el que serà el primer concert a peu dret que es faci en l’equipament, amb les grades totalment plegades. El quintet barceloní, amant de la música tradicional celta i les cançons marineres, a les quals dedica exclusivament les cançons del seu darrer disc It’s never too late for Sea Shanties (Guspira Records 2021), proposa melodies folk, harmonies vocals i jocs amb el públic en un directe amb dodis d’humor i de virtuosisme. A Manresa, se’ls va poder veure en la passada Mediterrània i, de fet, són una de les bandes que més concerts va fer el 2021 tot i les restriccions per la pandèmia. A Sallent, actuaran en el marc de la 35a edició del Festival Folk Internacional Tradicionàrius i, a banda de presentar el darrer disc, repassaran l’anterior treball Jaja Salu2, un disc que els va permetre accedir a festivals com Eurofolk (Alemania), Harwich Santy o Falmouth Sea Santy (Regne Unit).

El grup, que va començar a prendre forma el 2013, el formen Guillem Codern (bajo); Ramon Anglada (guitarra); Miquel Pérez (violí); Martí Selga (flauta) i Adrià Vila (mandolina). I s’acompanyaran de la banda Polzes Prènsils.