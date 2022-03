"Motomami pot significar el que cadascú vulgui, i m’agrada que sigui així. Per a mi motomami és una energia femenina". Així explica Rosalía el nom del seu darrer àlbum, publicat aquest divendres i que en poques hores s'ha convertit en el fenomen musical del moment.

L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha concedit una entrevista a El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7, on explica què hi ha darrere del disc, amb temes controvertits, com 'Hentai', una balada amb lletra sexualment explícita. "Durant tot el projecte m’he plantejat què és subversiu i què no. A ‘Hentai’ sens dubte el context de l’arranjament musical fa més radical la lletra. Té molt a veure amb el context que alguna cosa es considera subversiu o no. I també amb qui ho digui o ho faci", relata la cantant, que reconeix: "Em va sorprendre que 15 segons de ’Hentai’ provoquessin el que van provocar. Demostra que continua sent incòmode que una dona s’expressi lliurement en el terreny sexual".

Preguntada sobre si l'ha condicionat ser una artista global, respon que 'no'. "He intentat en tot moment concentrar-me a continuar fent música des del mateix lloc que la feia quan vaig començar a fer discos", afirma, i afegeix: "Jo vull continuar passant-m’ho bé, vull continuar creixent com a músic, vull seguir-me empenyent-me a mi mateixa, i després passarà el que Déu vulgui. L’únic que tinc clar sobre la meva música és que vull que sigui emocionant".