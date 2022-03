Després de fer públics diversos singles com són Saoko, Chicken Teriyaki i 'Hentai' i la polèmica que n'ha derivat, Rosalía ha publicat aquest divendres l'esperat disc 'Motomami' (Sony Music). És el seu tercer àlbum d'estudi després d''El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017). La cantant i compositora catalana, convertida en una artista global, presenta el seu disc més eclèctic, que va des del reggaeton, les balades melòdiques, fins al flamenc ('Bulerías'). 'Motomami' és també el seu disc més personal, un autorretrat musical d'aire "confessional", diu la de Sant Esteve Sesrovires, que recentment ha comprat una casa a Manresa.

L'enregistrament inclou fins i tot una nota de veu d'àudio en català de l'àvia a la cantant a la cançó 'G3 N15': "Portes un camí que és una mica complicat, quan me'l miro penso 'que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalía', però si ets feliç, jo també soc feliç".

L'àlbum arrenca amb els ritmes de reggaeton de 'Saoko', tema que va publicar a principis de febrer. Rosalía va explicar que posar el nom de 'Saoko' a la cançó i 'samplejar' a Yankee i Wisin és un homenatge al reggaeton clàssic: "Un gènere que m'encanta i que ha sigut una constant i una gran inspiració durant el projecte 'Motomami'". El reggaeton està present en altres temes, però la cantant ha anat més enllà dels ritmes urbans.

També hi ha lloc pel flamenc en aquest disc amb 'Bulerías', on canta que és "igual de cantaora con un chándal de Versace que vestidita de bailaora" i les balades melòdiques 'Como una G' i la ja anunciada 'Hentai', tema que havia generat controvèrsia a les xarxes socials per la seva lletra, que inclou elements eròtics. "Te quiero ride, como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios" (...) "Enamorá' de tu pistola roja amapola. Crush, esa ola. Casi me controla", canta Rosalía.

La cantant es reivindica en temes com 'Bizcochito' amb base electrònica: "No basé mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase". Rosalía inclou a l'àlbum fins a 16 composicions, entre les quals 'Candy', una cançó de la qual s'estrena el videoclip aquesta mateixa tarda, protagonitzat per la cantant passant l'estona en un Karaoke.

El disc el tanca una altra balada de gran intensitat: 'Sakura': "No para siempre puedes ser una estrella y brillar. Voy a reírme cuando tenga 80 y mire pa' atrás", canta la compositora.

Tres anys de gestació

Rosalía, convertida en una icona global, guanyadora d'un Grammy i de 8 Grammy Llatins, treballava des de fa tres anys en l'àlbum 'Motomami'. En aquest autoretrat musical eclèctic, la cantant de Sant Esteve Sesrovires hi ha volgut imprimir "la sensació de risc i emoció". Quant a les lletres, "és el disc més personal i confessional" que ha creat fins ara, expressa l'artista. El disc, afegeix, té una estructura "binària" amb dos tipus d'energia oposades: al seu entendre, la força (simbolitzada en el 'Moto') i la fragilitat ('Mami').

Elogis de la crítica

Abans que els fans puguin dir-hi la seva, la crítica especialitzada i alguns mitjans de referència ja han elogiat 'Motomami' com una "obra mestra". Així ho proclama 'Rolling Stone', que també considera el tercer disc de Rosalia una obra innovadora i avantguardista "que desafia la música comercial com la coneixem".

Fins i tot el 'The Wall Street Journal' opina sobre la novetat discogràfica de Rosalía, per qualificar l'artista catalana de "visionària", tot destacant que 'Motomami' representa quelcom "nou i emocionant per la música pop l'any 2022".

Àudio de l'àvia de Rosalía

'Motomami' inclou un missatge en català de l'àvia de la cantant al final de la cançó 'G3 N15': "Bon dia amor meu. En moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. En primer lloc sempre és Déu i després la família, que sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat, quan me'l miro penso 'que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalía', però si ets feliç, jo també soc feliç".

Rosalia va celebrar anticipadament la sortida del seu nou àlbum ahir a la nit, amb una actuació en directe a la plataforma TikTok, amb ambientacions especials per a cada una de les 14 cançons que va interpretar. L'esdeveniment va ser concebut per la mateixa cantant juntament amb la productora catalana CANADA. Per si fos poc, aquesta mateixa setmana Rosalia debutava en solitari en el cèlebre programa televisiu nord-americà 'Saturday Nigth Live', de la cadena NBC.