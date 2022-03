n El Teatre Kursaal de Manresa acull diumenge l’espectacle musical Elles, que va escriure i dirigir la manresana Sílvia Sanfeliu a partir de les cançons escrites per Josep Maria Kabrota Ribaudí. El muntatge parla de la importància de conèixer la història dels qui ens han precedit a partir del moment en que «una dona rep en herència un panteó familiar que no vol», explica Sanfeliu.

Elles va néixer durant la pandèmia. «Havíem de començar al març del 2020, però ens va enganxar el confinament i vem haver de posar-nos a treballar on-line; a l juliol ja vem poder assajar i, finalment, vem estrenar el 20 de setembre a l’Ateneu d’Igualada». Des d’aleshores, l’obra ha fet alguns bolos, va realitzar una estada de quatre setmanes al Teatre Gaudí de Barcelona entre novembre i desembre de l’any passat, i aquest darrer cap de setmana es va veure al Teatre de l’Aurora d’Igualada.

El vincle amb la capital de la comarca de l’Anoia s’explica perquè l’origen d’Elles és en les cançons d’un igualadí. «En Josep Maria Rimbaudí va ser empresari textil, era un home apassionat pel teatre i la música i durant quaranta anys va estar composant cançons, amb lletra i música, i guardant-les en un calaix. Alguna vegada n’havia interpretat en trobades amb amics, i un dia va contactar amb la Mònica Vives, cantant i actriu, per veure si se’n podia fer alguna cosa. Aleshores, van parlar amb mi i vam estar buscant de quina manera podíem donar sortida a tot aquell material. Calia buscar un conflicte, una dramatúrgia».

Sanfeliu apunta que «ens vam adonar que hi havia força cançons protagonitzades per dones i que s’esqueien en el subgènere de les torch songs, temes sobre dones abandonades, desamors, ... com per exemple On my own, d’Els miserables ». El resultat final és un espectacle que comença quan «una noia rep una carta de l’Ajuntament que li notifica que algú li ha deixat com a herència un panteó familiar. Ella, però, no el vol, i la seva mare li recomana que vagi a parlar amb la seva tieta àvia Càndida. I aquesta li comenta que, abans de refusar-ho, accepti trobar-se amb ella cada dijous: li prepararà el berenar i li explicarà històries de les seves avantpassades».

El muntatge esdevé una «oda a la memòria, no la dels personatges històrics sinó de la gent anònima, els qui ens han precedit». Qui dona vida sobre l’escenari a totes aquestes dones és l’actriu barcelonina Mònica Vives (Rent, Mamma Mia!, Fama, Cop de rock), acompanyada al piano de Txema Riera.

Un bolero, un tango, ... diversos paisatges sonors en dotze cançons es posen al servei de la narració d’un grapat de vides que mostren llocs comuns de la condició femenina des de finals del segle XIX fins el present. Situades a l’Eixample barceloní, parlen de «les petites aventures de dones relegades a l’àmbit domèstic, de relacions impossibles, ... En el fons, hi ha coses que no han canviat tant».

Sanfeliu confia que el muntatge pugui emprendre ara una gira per diversos teatres i espais escènics del país. Abans, però, toca el Kursaal: «estar a Manresa sempre em fa molta il·lusió».