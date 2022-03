Cineclub Manresa reprendrà de l’1 al 3 d’abril un projecte que la pandèmia va obligar a ajornar fa dos anys. Superats els entrebancs i les restriccions, el festival Perifèrics-Mostra de Cinema Arriscat i Rarament Vist arriba a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om per exhibir cinema contemporani que transita pels marges dels circuits comercials. Durant tres dies es projectaran cinc pel·lícules i cinc curtmetratges, i les entrades ja són a la venda a la pàgina kursaal.cat.

El Perifèrics s’havia de celebrar del 13 al 15 de març del 2020, just els dies en què tot es va aturar per la brusca irrupció del coronavirus a les nostres vides. La idea és proporcionar al públic l’oportunitat de gaudir d’un cinema que «no es pot veure ni a les sales comercials, ni a Filmin ni enlloc», tal com apunta Gerard Quinto, membre de l’organització, «pel·lícules que s’estrenen en festivals com l’Alternativa però després aquí ja no tenen més recorregut i fins i tot a Barcelona costa de veure-les».

Incidint en aquest fet, Quinto explica que les pel·lícules proposades «presenten narratives diferents a les habituals, mostren altres formes d’afrontar el procés creatiu, la manera de fer cinema, són cintes que ja neixen amb la voluntat de ser diferents». No obstant això, avisa, el festival és obert a tothom: «No estem parlant de pel·lícules lentes i avorrides», i destaca títols com Young & Beautiful, de Marina Lameiro, «un retrat generacional» que tracta sobre la joventut.

Dues cintes de Grandieux

Tot i que des de Cineclub es deixa clar que la d’enguany és la segona edició, el festival recupera la programació prevista fa dos anys, amb l’excepció del Liberté d’Albert Serra, que ja es pot trobar en plataformes, i la incorporació de dues cintes del francès Philippe Grandrieux (Sombre i La vie nouvelle). «És un director molt potent, que retrata mons obscurs i decadents i et fa posar en llocs incòmodes», afegeix Quinto.

El festival, que s’articula temàticament al voltant del concepte de la «mirada», començarà el divendres 1 d’abril amb el passi del film Els camps magnètics, de Lluís de Solà, que fa una mirada al pas del temps a partir de l’interès d’un home per una dependenta d’un videoclub que va conèixer fugisserament quan era un nen. El director serà present a la sessió per presentar l’obra i fer un col·loqui amb els espectadors.

Els organitzadors concretaran en els propers dies quins autors podran assistir al festival i quins hi connectaran de manera virtual, amb la voluntat que comparteixin la seva experiència amb el públic. Zumkirki, d’Oskar Alegria, completa el repòquer de llargs que es projectaran, el mateix nombre que de curts, entre els quals Doomburup, del manresà Oriol Segon. El festival també inclou un concert de folk punk del grup català Matagalls.