Homenatge a les dones que fan possible la ramaderia al país i un toc d’atenció a les problemàtiques de present i de futur d’un ofici ancestral. L’autora dona la veu a trenta-sis ramaderes.

Rere la cuina-espectacle dels grans restaurants i els xefs venerats, de les crítiques gastronòmiques i de la indústria del menjar preparat hi ha una altra realitat que la pandèmia va posar de manifest. L’autora fa un viatge des de l’aparador fins a la rebotiga per donar la paraula a trenta-sis ramaderes del país per conèixer quin és l’origen dels aliments, amb una mirada de gènere que visibilitza el col·lectiu des d’un punt de vista íntim i personal.

«La cultura urbana dominant s’esmicolava davant de les urgències bàsiques: el menjar, la vida, la cura de la terra i tots els éssers vius que hi habiten», explica Butrón sobre el trastorn que va causar la covid: «i així, amb aquesta premissa, vam emprendre la ruta durant la tardor del 2019 sense saber on ens ficàvem». L’autora i el fotògraf van trepitjar el territori, es van embrutar les mans i van intentar entendre la vida d’unes dones que practiquen un ofici molt antic que té plantejats reptes com la gestió del territori, la interacció del món rural amb la cultura urbana, el turisme sostenible, el model alimentari i el benestar animal.