'Wo Ist Element 3?' (On és l'element 3?). Aquesta és la pregunta que l'artista Joseph Beuys (1921-1986) feia l'any 1966 en l'acció titulada 'MANRESA' a Düsseldorf, totalment influïda per la vida de Sant Ignasi de Loiola. 56 anys després, un dels seus darrers col·laboradors vius, Bjørn Nørgaard, ha tancat aquest dissabte a la capital del Bages la trilogia iniciada per l'influent artista alemany el 1966. L'artista ha ideat un recorregut per la ciutat, obert a tothom, que ha començat al Convent de les Caputxines i ha arribat fins al Pont Vell i La Cova. Durant el trajecte ha onejat una bandera d'Ucraïna. L'acció s'emmarca en celebració del Centenari de Joseph Beuys i la commemoració dels 500 anys de l'estada de Loiola a Manresa.