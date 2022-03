El fet de tenir uns pares rics i cultes no garanteix una infantesa feliç. La meva va estar marcada per la violència del meu pare, el doctor cirurgià Belmont DeForest Bogart, addicte a la morfina des de jove per pal·liar el dolor que sempre va haver de suportar d’una cama trencada i mal soldada, i per la indiferència de la mare, la senyora Maud Humphrey, renomenada il·lustradora de llibres infantils, afeccionada al mam per combatre les contínues migranyes i també a la morfina per l’erisipela que li cremava la pell. Vist des de fora, els pares eren persones ben educades i elegants, però la veritat és que ell m’assotava amb el cinturó i ella mai no em va fer ni l’esquitx d’un petó. El pitjor era quan tornaven a Nova York i ens deixaven a mi i a les meves dues germanetes, la Pat i la Catty, sols a la casa de Seneca Point, amb la parella de masovers que ens feien pagar a nosaltres amb sang la tirania dels amos. Jo sempre vaig intentar amagar la veritat sobre els meus pares, per no furgar-me les ferides ni donar carnassa als llops de la premsa, però les coses són el que són i n’hi ha que et marceixen per dins.

Han explicat de diferents maneres la cicatriu al llavi superior, que em feia parlar lleugerament papissot. Diuen que m’ho va fer un presoner a la Primera Guerra, una estella de fusta en una explosió a bord d’un submarí o una baralla en un bar de Harlem. Penseu el que us roti, llevat que fos a conseqüència d’un accident domèstic o un defecte de fàbrica. El meu fill Steve també la té. Vaig entrar en el món del teatre perquè era amic de Bill Brady, fill del propietari del Playhouse del carrer 48. Durant vuit anys, vaig fer tots els papers, cap de destacat. Vaig ser segon galant, noi ressentit, somiatruites, borratxo, tot el que em donaven, fins al punt que als speakeasy de Broadway els anys 20 es deia: «Si és un malparit, doneu-li el paper a en Bogart». La Gran Depressió va tancar molts teatres, i una riuada d’actors vam anar a provar fortuna a Hollywood, on buscaven gent que sabés parlar, quan el cinema ja no era mut. A mi em va agafar la Fox, amb un salari d’escombraries. El primer bon amic que hi vaig fer fou l’Spencer Tracy, un gran buidampolles com jo, a qui sempre vaig admirar, fins i tot quan ell empassava Dubonnet. Els col·legues que em van obrir les portes daurades de la fama foren en Leslie Howard i en George Raft. En Leslie va fer mans i mànigues perquè els germans Warner em donessin el rol del gàngster Duke Mantee a El bosc petrificat, passant pel damunt d’Edward G. Robinson, ja ho veieu. I en Raft va fer les bestieses de rebutjar El últim refugi, perquè no volia morir al final, i El falcó maltès, perquè no volia treballar amb un director novell –i era en John Huston, fixeu-vos si la va espifiar. Em vaig consagrar quan vaig créixer cinc centímetres per petonejar l’Ingrid a Casablanca, i em van donar l’Oscar per fer el curt de gambals amanit en ginebra a La reina d’Àfrica. Em vaig casar quatre vegades, la darrera amb una companya jueva meravellosa. Vaig sentir molt haver d’abandonar-la quan el whisky i els més de dos paquets de Chesterfield diaris em van causar el càncer d’esòfag que em va dur a la tomba. Dins del meu taüt la Lauren hi ha dipositat un xiulet d’or. És per recordar que ella em va dir un cop: «Si em necessites, xiula».