Abans que els fans puguin dir-hi la seva, la crítica especialitzada i alguns mitjans de referència ja han qualificat Motomami de Rosalía com una «obra mestra». Així ho proclama Rolling Stone, que també considera el tercer disc de l’artista de Sant Esteve Sesrovires una obra innovadora i avantguardista «que desafia la música comercial com la coneixem». Fins i tot The Wall Street Journal opina sobre la novetat discogràfica de Rosalía, a qui qualificaven de «visionària», tot destacant que Motomami representa quelcom «nou i emocionant per a la música pop l’any 2022». Convertida en una artista global, Rosalía publicava ahir l’esperat disc Motomami (Sony Music), el seu tercer àlbum d’estudi després d’El Mal Querer (2018) i Los Ángeles (2017).

Motomami inclou un missatge en català de l’àvia de la cantant al final de la cançó G3 N15: «Bon dia, amor meu. En moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. En primer lloc sempre és Déu i després la família, que sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat, quan me’l miro penso ‘que complicat és el món en què s’ha ficat la Rosalía’, però si ets feliç, jo també soc feliç».