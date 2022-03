Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Aquests són els quatre continents que inspiren les pintures murals de la Cambra del Mapamundi, o dels Quatre Continents, del Palau de Pinós de Bagà. Ahir es va presentar el resultat de la restauració de les pintures a més d’una cinquantena d’assistents.

La cambra és la més petita de les nou que té el palau, però es creu que també és la que té les pintures més antigues. «No ho sabem del cert, però, per la tonalitat, pel cromatisme i per la tècnica pictòrica podríem considerar que són més antigues que la resta», va explicar la restauradora de les pintures, Núria Lladó, a Regió7. Lladó destaca també que són les úniques de l’immoble que incorporen la figura humana.

En les parets de la sala hi ha quatre espais dedicats a continents. En el d’Àsia s’hi pot veure un camell i també la representació de la flor del pebre negre, característica del continent. A la part d’Àfrica s’hi pot veure una persona i dos animals que l’acompanyen, que són un lleó i una serp. A més, en aquest apartat es veu el nom del continent, mentre que en la resta s’haurien perdut els noms pel pas del temps. En la part d’Europa només es veu una cantonada del disseny però s’hi poden veure instruments musicals i una bola del món. Pel que fa a Amèrica, només se n’ha recuperat una petita part i pràcticament no s’hi identifica res. Lladó destaca que els murals de la sala tenen una representació i una equivalència absoluta amb la representació dels quatre continents que es feia al s. XVI a Itàlia, i això és un dels fets que convida a pensar que els autors de l’obra van ser italians.

La finalització dels treballs a la Cambra dels Quatre Continents és només un pas més en la restauració de totes les pintures murals del Palau de Pinós, que és l’objectiu de l’Ajuntament. «El palau és una de les joies de Bagà i de Catalunya. És relativament poc conegut i molta gent que el veu per primer cop queda sorpresa en veure les pintures romàntiques i neoclàssiques que té», explica l’alcalde de Bagà, Joan Oña. L’objectiu del consistori és restaurar les sales que falten, que en són cinc. Oña apunta, però, que són operacions costoses i que ara estan buscant finançament per a la pròxima actuació prevista a la Cambra Daurada. Aquesta actuació ha tingut un cost de gairebé 47.000 euros.

Sobre la restauració, Lladó la defineix com a complicada perquè «les pintures estaven molt malmeses i eren molt delicades». En aquest sentit destaca que s’ha hagut de fer un treball de protecció molt important abans de començar els processos de fixació de la pintura. La restauradora apunta també que ha suposat un repte quant a reintegració. «Fins on recuperem la pintura? Considerem que sempre és millor seguir el criteri de mínima intervenció i màxima conservació. Ara es tendeix més a conservar i no tant a restaurar», assegura Lladó.