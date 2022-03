Cineclub projecta aquest diumenge Noche de vino tinto (1966), una de les obres cabdals de l’Escola de Barcelona i de José María Nunes (1930-2010). L’Escola de Barcelona fou un moviment que sacsejà el panorama creatiu de la Catalunya dels anys seixanta, sotmesa a la grisor ideològica i cultural del franquisme, amb unes pel·lícules que trencaven l’ortodòxia (i la mediocritat) dominants i apostaven valentament per un cinema intel·lectual i fortament influït pel cinema modern europeu. Nunes, nascut a Portugal però resident a Barcelona d’ençà el 1947, no formava part del seu nucli dur (compost essencialment per Jacint Esteva, Joaquim Jordà i Carles Durán), però connectà plenament amb les seves inquietuds i li donà el seu títol més rodó i difós, Noche de vino tinto. Aquest film recull l’encontre casual d’una dona i un home; dos desconeguts que compartiran confidències, anhels i frustracions, tot passejant i bevent vi a les tavernes, en una nit llarga i intensa en el Barri Gòtic barceloní. Nunes havia debutat amb la insòlita i notable Mañana (1957), inspirada pel neorealisme, i amb Noche de vino tinto es decanta novament per una estètica realista, però en aquesta ocasió es percep l’empremta del cinema francès i italià que estava revolucionant l’escenari cinematogràfic en aquella època. La figura gegantina d’Antonioni, un dels creadors més paradigmàtics d’aquells anys, és darrere d’un itinerari existencial plasmat amb una sinceritat descarnada, proverbial en tota la filmografia de Nunes, i conduït per l’admirable Serena Vergano (una de les muses de l’Escola de Barcelona) i el carismàtic Enrique Irazoqui (el memorable Crist, de Pasolini). Una perla indispensable d’un dels mestres més transgressors, brillants, irreductibles, honestos i coherents del nostre cinema.