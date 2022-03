Però aquest dissabte al vespre, a Manresa, va quedar clar que aquesta imatge és un miratge: si algú esperava el retorn de l’ukelele als concerts de la banda barcelonina, anava ben equivocat. Tot el contrari: el grup Manel, davant d’una sala Stroika plena a vessar (800 persones) –amb sold out–, va consolidar la seva aposta més electrònica: una nova normalitat sonora que feia anys que cultivaven, des de la publicació del disc Jo competeixo (2016) i especialment en l’últim treball, Per la bona gent (2019), així com en els diversos singles que el grup va publicar l’any passat. En els últims directes, Manel ha portat a una nova dimensió aquesta barreja entre el pop i l’electrònica, amb l’adaptació dels seus temes més emblemàtics dels inicis a la sonoritat dels últims treballs.

L’actuació va començar amb una declaració d’intencions: la primera cançó de la nit va ser també el primer tema del primer disc de Manel, En la que el Bernat se’t troba –probablement una de les melodies que més recorda la gent del disc Els Millors Professors Europeus– ara amb un so totalment renovat. «Tocarem temes dels cinc discos, amb una barreja llegendària de tradició i modernitat», anunciava Guillem Gisbert.

El tema Mort d’un heroi romàntic, amb un espectacular joc de llums, va donar pas a una dosi de nostàlgia amb Criticarem les noves modes de pentinats. També van destacar dues de les cançons més celebrades de l’últim disc: Les estrelles (una adaptació del tema original Stars, de Janis Ian) i Formigues, amb un fragment d’un poema de Jacint Verdaguer.

Un dels moments àlgids de la nit va arribar amb el tema Captatio Benevolentiae, inclòs al primer disc de Manel (2008), amb un missatge positiu («i a vegades ens en sortim») que va prendre un nou sentit i va ressonar encara amb més força entre el públic, després de dos anys molt complicats. També va ressonar especialment La cançó del soldadet.

Al final de la nit, Manel va encendre encara més el públic amb les cançons més ballables dels últims treballs, com Sabotatge, Boomerang, Teresa Rampell, Boy Band i la magnífica versió del tema Common People de Pulp, adaptada al català com La gent normal.

Al final, la cirereta del pastís la va posar una sorprenent versió de discoteca del tema Al mar!, amb un mix que incorporava autotune i la melodia més recognoscible de la base de la cançó Mi gente de J Balvin. La nit es va tancar amb un apoteòsic Benvolgut, cantat íntegrament pel públic: una mostra perfecta de la comunió entre la banda i els seus seguidors.

Retorn a la sala Stroika, cinc anys després

L’última vegada que el grup Manel va trepitjar l’escenari de la sala Stroika de Manresa va ser l’any 2017, tal com va recordar aquest dissabte Guillem Gisbert. «Des de llavors han passat moltíssimes coses», rememorava el vocalista del quartet barceloní. El conjunt també va actuar a Manresa l’estiu del 2020, al recinte del Palau Firal, dins del cartell del Vibra Festival, en un dels primers concerts de l’etapa pandèmica, després del confinament estricte; un moment on tot era «molt més complicat». Per aquest motiu, la banda va celebrar «que es puguin tornar a fer concerts a les sales».