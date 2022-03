El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el bo cultural de 400 euros per a joves que fan 18 anys al llarg del 2022. El bo servirà per a la compra de llibres, entrades de teatre, cinema, concerts així com per a subscripcions a plataformes digitals. Concretament, dels 400 euros, 200 seran per consumir art en directe (entrades per a concerts, cinema i espectacles així com museus), 100 es reservaran a la compra de continguts digitals i els 100 restants per a béns en suport físic. La mesura està inclosa en els pressupostos generals de l'Estat d'enguany i el govern espanyol estima que beneficiarà a unes 500.000 persones. Els joves rebran una targeta moneder per gastar l'import establert.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que es tracta d'una "aposta important" de "suport a la cultura" amb la seva promoció després de la crisi generada pel coronavirus.