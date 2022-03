L’igualadí Jordi Savall, Antoni Ros-Marbà i Salvador Brotons són tres de les batutes que dirigiran una formació de músics i cantants procedents de les més prestigioses corals i orquestres de Catalunya en un Concert per la Pau a benefici de la Creu Roja en el seu projecte «Ucraïna et necessita».

El concert, amb la participació de l’Escolania de Montserrat i impulsat per la Fundació Victoria de los Ángeles, s’ha organitzat en un temps rècord i es farà el dia 30 de març a les 20 hores a l’Auditori de Barcelona. La idea va sorgir a través de la petició d’una jove polonesa, Urszula Bardlowska, alumna del Màster de Lied Victoria de los Ángeles de l’ESMUC, que va demanar ajuda per als seus familiars d’Ucraïna i va proposar fer un concert benèfic.

El mestre Savall dirigirà la peça Da pacem Domini, d’Arvo Pärt, una pregària cristiana que ha estat musicada de forma diversa des del segle X a la qual va posar música aquest compositor d’origen estonià per encàrrec del propi Savall, i que es va estrenar al juliol de 2004 com a part del concert Músiques per la Pau del Fòrum 2004. El Concert per la Pau començarà amb Prayer for Ucraïna, sota la direcció d’Ernest Martínez-Esquerre, i en la vetllada també s’interpretaran La gran porta de Kíiv de Quadres d’una exposició, de Mussorgski (dirigida per Xavier Puig); Adagi, de Samuel Barber (Jordi Mora); Morgen! Op. 27/4, de Richard Strauss, amb la mezzosoprano Joyce DiDonato (amb la batuta de Pedro Pardo); i Nimrod Adagi, de les Variacions Enigma, d’Edward Elgar (dirigida per Tomàs Grau).

El tram final estarà protagonitzat pel quart moviment de la ‘Novena Simfonia de Beethoven amb la soprano Katerina Tetryakova, la mezzosoprano Marina Pinchuk, el tenor Airam Hernández i el baríton Mattia Olivieri, dirigits per Salvador Brotons; i culminarà el concert el Madrigal sobre un tema popular, El cant dels ocells, de Xavier Montsalvatge, on hi actuarà l’Escolania de Montserrat amb el violoncel·lista Miquel Keenan Fuentes dirigits per Antoni Ros Marbà. L’Orquestra i Cor per la Pau s’ha creat específicament per a l’ocasió amb músics provinents de l’OBC, la Franz Schubert Filharmonía, L’Auditori, el Liceu, el Palau de la Música-Orfeó Català, l’ESMUC, el Conservatori del Liceu, la Fundació Pau Casals, l’Escola Municipal Victoria de los Ángeles i la Fundació Victoria de los Ángeles, a més de l’Escolania de Montserrat. Tot els músics i cantants d’aquest concert participen de forma filantròpica. El concert té el suport de l'ajuntament de la capital catalana, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Delegació del Govern.