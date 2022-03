Manresa serà l'epicentre dels actes commemoratius del centenari del naixement de Maria Matilde Almendros, una de les locutores més populars del país i pionera en l'ús del català durant el franquisme. L'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament de Manresa, l'Associació de Dones Periodistes, Ràdio Manresa, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i El Galliner han impulsat tot un seguit d'actes de reconeixement i de divulgació de la seva trajectòria, que arrencaran el dia 8 d'abril amb una lectura de fragments de l'obra de teatre 'La dida' de Frederic Soler Pitarra. Els actes s'han presentat aquest dimarts al migdia i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha anunciat que se li concedirà el títol de 'Manresana Il·lustre'.

L'Any Maria Matilde Almendros Carcasona (Manresa, 1922 - Barcelona, 1995) és una commemoració aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, coincidint amb el centenari del naixement d'una de les locutores més populars de Catalunya i una de les actrius més reconegudes de la seva època. La commemoració girarà al voltant de tres eixos: la reivindicació del paper de la dona a la ràdio; emprenedoria en l'àmbit de la cultura; i promoció de la cultura catalana a través del teatre i la ràdio.

Almendros va tenir un programa propi i també va ser directora i promotora teatral. Va contribuir a la popularització del teatre català, sobretot de Guimerà, Pitarra i Sagarra, entre altres. També va transmetre la cultura i la tradició catalana a través de Ràdio Manresa, Radio Nacional de España i de Ràdio 4, així com amb les obres que interpretava als escenaris d'arreu de Catalunya.

El programa de ràdio 'De España para los españoles' la va fer popular internacionalment, sobretot en els països d'Europa on vivien emigrants catalans i espanyols. A més, va treballar com a actriu de doblatge i va fer-se molt popular per la seva participació en la sèrie televisiva 'Doctor Caparrós'. Va ser guardonada, entre d'altres, amb el Premi Ondas a la millor locutora de ràdio (1969) i amb la Creu de Sant Jordi (1990) en reconeixement a la seva carrera.

Manresana Il·lustre

En la presentació, l'alcalde de Manresa ha anunciat que l'Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per concedir el títol de 'Manresana Il·lustre' a Maria Matilde Almendros, una distinció que haurà de ser aprovada pel ple municipal. Si s'aprova, Almendros serà la segona dona que forma part dels 'Manresans Il·lustres'. "Comencem a fer justícia, tot i que encara tenim molta feina per fer, i a reconèixer el paper de la dona a la nostra societat", ha apuntat. A banda de la distinció, també es col·locarà una placa commemorativa a l'edifici de Manresa on va viure els primers anys.

Ràdio i teatre

Tal com ha explicat la comissària Pilar Goñi, els actes giraran sobretot al voltant de la ràdio i el teatre, les dues grans passions d'Almendros. El primer acte es farà aquest 8 d'abril a Manresa i serà una lectura de fragments de l'obra de teatre 'La dida' de Frederic Soler Pitarra. El segon acte, també a Manresa, tindrà lloc el 19 d'abril i comptarà amb la presència de Josep Cuní, que serà entrevistat per la periodista manresana Eli Pagan per parlar del canvi generacional del món radiofònic durant els darrers 50 anys. Ja al maig, es recrearà 'l'Hostal de la Glòria', de Josep Maria de Segarra, en un format de ràdio-teatre (teatre per escoltar) i en un sala amb presència de públic.

L'acte central de l'Any Maria Matilde Almendros Carcasona es farà el mes de juny a Barcelona, en una data encara per determinar. Constarà de la inauguració de l'exposició dedicada a la seva persona, comissariada per Elvira Altés —periodista feminista, professora de periodisme i investigadora catalana especialitzada en comunicació i gènere— i produïda per l'Institut Català de les Dones. Amb la finalitat de posar en valor la figura d'Almendros, l’'xposició farà parada a diversos municipis.