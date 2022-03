La llibreria Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25) acull avui a les 7 de la tarda, la presentació del llibre L’espoli franquista dels ateneus catalans (L’Avenç, 2022), de Neus Moran, actualment investigadora de la Càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona. Acompanyada de l’historiador manresà Quim Aloy, presentaran el llibre en format de tertúlia. L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.

L’espoli franquista dels ateneus catalans (L’Avenç, 2022) posa al descobert, per primera vegada, els documents que expliquen una de les facetes més desconegudes de la repressió franquista a Catalunya: la requisa patrimonial del moviment associatiu i obrer. L’espoli fou un mecanisme repressiu de primer ordre, en què convergien la voluntat política de castigar els enemics i l’interès econòmic dels afectes al Movimiento.

L’estudi mostra l’abast i els efectes d’aquest espoli general, metòdic i ben planificat des de l’inici de la Guerra Civil per perpetuar-lo més enllà de la dictadura. Es comprovarà com la persecució implacable de milers d’entitats va ocasionar la destrucció gairebé irreparable del teixit i la dinàmica associativa existent fins aleshores. Aquest llibre corrobora la requisa de 298 propietats immobles pertanyents a 232 entitats extintes pel règim. Un cop decomissades, es van incloure en el patrimoni del nou Estat, que hi anà instal·lant les dependències dels seus organismes. Aquest procés queda revelat en l’anàlisi dels casos dels ateneus membres de la Federació d’Ateneus de Catalunya.