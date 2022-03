La Mostra d'Igualada aposta per conquerir el públic jove. Per aquest motiu, en aquesta edició es programaran nou espectacles adreçats a joves de 12 anys en amunt. A més, des del 2019, el certamen compta amb el Grup Mostra Igualada, un espai de trobada d'una trentena de joves d'entre 12 i 20 anys que mostren interès i curiositat per les arts escèniques. L'objectiu és enriquir l'experiència dels joves i potenciar-ne la participació, al llarg de l'any es reuneix per assistir a funcions i conversar amb artistes, a més de realitzar tallers i altres a novetat, enguany, el grup entrarà a les aules de les escoles i instituts d'Igualada per explicar què és la Mostra i recomanar espectacles.

Enguany la presència dels joves també arribarà al sector professional. En el marc de la Mostra PRO Catalan Arts, tindrà lloc una dinàmica de debat, coneguda com a Teen Kitchen Table, per reflexionar sobre les motivacions dels joves per anar al teatre. Hi participaran diferents membres del Grup Mostra Jove i altres joves de diverses comarques, que en un primer moment conversaran entre ells sobre els interessos a l’hora de visualitzar espectacles d'arts escèniques. Mostra Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la capital de l’Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, està organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya. La 33ª edició se celebrarà del 31 de març al 3 d'abril del 2022.