La residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó (Bages) ha impulsat la creació de la Xarxa de Pobles Creatius, una iniciativa formada per 14 municipis de la Catalunya Central per donar suport a la creació de projectes artístics, culturals i creatius.

En concret, aquests pobles es comprometen a aportar ajuda econòmica, cedir espais municipals i també a programar i fer difusió dels projectes artístics que neixin d'aquesta iniciativa. Per aquest 2022 s'han seleccionat 7 propostes -que van des del circ fins a la dansa o la batucada- que faran residències a Cal Gras o en algun dels municipis implicats i, un cop el projecte estigui llest, es preestrenarà i programarà als pobles de la Xarxa. La proposta compta amb un pressupost de 30.000 euros.

14 municipis de 4 comarques diferents -Bages, Berguedà, Moianès i Osona- s'han agrupat per formar la Xarxa de Pobles Creatius, que s'ha donat a conèixer públicament aquest dimecres a la residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó. La iniciativa és una evolució del projecte Testimoni Escènic, una xarxa de suport a la producció i exhibició d'arts escèniques a partir de residències gratuïtes i preestrenes d'espectacles.

El director artístic de Cal Gras, Quim Moya, ha explicat que un dels objectius del projecte és "poder donar un cop de mà a impulsar la cultura i la creativitat com a eina de transformació". "És una suma de petits o grans esforços. Que 14 pobles deixin sales, que 14 pobles donin ajuts econòmics o que 14 pobles enriqueixin amb els seus coneixements ajuda moltíssim", ha resumit Moya.

De fet, Moya ha explicat que a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha molt poques iniciatives com aquesta, però sí que se'n troben a d'altres països com ara França. Per això, ha assegurat que els artistes valoren molt positivament la iniciativa: "Al·lucinen bastant quan es troben amb la possibilitat que 14 pobles estiguin receptius a acollir el seu treball". Moya ha avançat que en els propers dos mesos tindran gairebé una vintena de preestrenes i ha detallat que totes les residències artístiques que fan els artistes són gratuïtes.

Set projectes seleccionats d'entre una cinquantena

En relació a la nova convocatòria de suport a la creació d'arts escèniques, Moya ha explicat que han rebut més d'una cinquantena de projectes i que finalment s'han seleccionat 7. Tots ells faran residències artístiques a Cal Gras o a algun dels municipis que formen part de la Xarxa, podran fer preestrenes en diversos pobles i rebran assessorament en el procés de producció. A més, un dels projectes serà seleccionat per mostrar el seu treball a la Nau Ivanow de Barcelona.

De la seva banda, Lluís Vall, regidor de Cultura de Gironella -un dels municipis integrants de la Xarxa-, ha explicat que aquest projecte el fa sentir "tranquil" com a programador, ja que "ajuda a equilibrar la cultura 'fast'. Aquella que contractes grans companyies, pagues ràpid, ve l'artista i marxa". Per ell, Cal Gras "marxa de tot això i, per primer cop, els Ajuntaments adquirim el compromís de fer de mecenes".

També veu amb molts bons ulls la iniciativa la Georgina Mercadal, alcaldessa i regidora de Cultura de Sant Salvador de Guardiola. Creu que per als pobles petits com el seu és molt difícil programar i accedir a la cultura i, per això, la cooperació entre diferents municipis els ajuda. A més, considera que la Xarxa també els permet "innovar i arriscar". "Com a programadors d'un Ajuntament sempre acostumem a fer allò que sabem que funciona i ens portarà públic i, per tant, aquesta xarxa ens permet fer apostes arriscades que d'altra manera seria difícil de poder tirar endavant", ha apuntat.